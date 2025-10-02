Así queda el protocolo del cribado de cáncer de mama en Andalucía tras los cambios para evitar errores de diagnóstico

La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, ha anunciado importantes modificaciones en el protocolo de cribado de cáncer de mama que beneficiarán a miles de mujeres andaluzas. El cambio principal afecta a la comunicación con las pacientes cuyos resultados son catalogados como "no concluyentes", quienes a partir de ahora recibirán información detallada sobre su situación y el seguimiento previsto, evitando así la inquietud que provocaban las citaciones imprevistas.

El programa de cribado andaluz, que atiende anualmente a medio millón de mujeres de una población diana de 1.300.000, ha demostrado su eficacia al detectar precozmente más de 2.000 casos de cáncer de mama cada año. Sin embargo, se había identificado una deficiencia en el protocolo que afectaba directamente a aquellas pacientes cuyos resultados no eran definitivos y que, sin previo aviso, recibían citaciones para nuevas mamografías meses después, generando comprensible ansiedad.

"El problema lo hemos detectado en que no todas estas mujeres son informadas de ello, porque no está contemplado en los protocolos", ha explicado Hernández, quien ha añadido que "es absolutamente lógico y normal que estas pacientes sientan angustia o intranquilidad cuando reciben una cita inesperada para una segunda mamografía de la que no tenían conocimiento".

Mejoras en la comunicación con las pacientes

La principal novedad del protocolo actualizado consiste en informar de manera proactiva a todas las mujeres cuyos resultados se catalogan como no concluyentes. Estas pacientes representan un grupo minoritario pero significativo, y en el 98% de los casos las lesiones detectadas acaban siendo benignas, según ha detallado la consejera.

Hasta ahora, cuando una mujer se sometía a una mamografía dentro del programa de cribado, podía recibir tres tipos de resultados: negativo (la mayoría), positivo (con derivación inmediata a procedimientos adicionales) o no concluyente. En este último caso, las pruebas son analizadas por hasta tres radiólogos especializados que, considerando los factores de riesgo individuales, determinan cuándo debe realizarse la siguiente revisión: a los tres, seis, ocho meses o al año.

"Desde hoy se incluye en el protocolo la información a estas mujeres de diagnóstico no concluyente para que sepan que sus pruebas diagnósticas son en todo momento supervisadas por personal médico y anticiparles que en unos meses volverán a ser citadas para una revisión", ha señalado Hernández durante su comparecencia.

Plan de acción inmediato para las afectadas actuales

Como parte de esta actualización del protocolo, la Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha un plan de contacto inmediato con todas las mujeres que actualmente se encuentran en esta situación. "Desde hoy y hasta dentro de una semana, se va a llamar por teléfono una a una a todas las mujeres en esta situación en Andalucía", ha anunciado la consejera.

Este plan afectará a aproximadamente 2.000 mujeres andaluzas que actualmente están pendientes de revisiones programadas tras resultados no concluyentes. La mayoría de ellas, cerca del 98%, tienen lesiones que probablemente sean benignas, pero que requieren seguimiento médico para confirmarlo definitivamente.

Con esta iniciativa, la Consejería busca reducir la ansiedad innecesaria que pueden experimentar las pacientes al recibir citaciones inesperadas, proporcionándoles información clara y anticipada sobre su situación clínica y el plan de seguimiento establecido.

El programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía

El programa de cribado de cáncer de mama andaluz es uno de los más amplios de España, con una cobertura que alcanza a 1.300.000 mujeres. Su funcionamiento se basa en la realización periódica de mamografías a la población femenina dentro de los rangos de edad recomendados, consiguiendo detectar precozmente más de 2.000 casos anuales de esta enfermedad.

La detección temprana del cáncer de mama resulta crucial para mejorar el pronóstico y las posibilidades de curación. Según diversos estudios médicos, cuando este tipo de cáncer se diagnostica en estadios iniciales, la tasa de supervivencia a cinco años supera el 90%, mientras que en fases avanzadas estas cifras disminuyen considerablemente.

Este tipo de programas preventivos constituyen una pieza fundamental en la estrategia sanitaria andaluza contra el cáncer, permitiendo intervenciones tempranas que reducen la mortalidad y mejoran la calidad de vida de las pacientes diagnosticadas.

¿Cómo funciona el proceso de cribado mamográfico?

El procedimiento de cribado comienza con la citación periódica de las mujeres incluidas en la población diana para realizarse una mamografía. Tras la prueba, los resultados son analizados por radiólogos especializados que determinan una de las tres posibles valoraciones: resultado negativo (sin hallazgos sospechosos), resultado positivo (con hallazgos que requieren investigación adicional) o resultado no concluyente.

En el caso de resultados negativos, que representan la gran mayoría, las mujeres son informadas y vuelven a ser citadas dentro del periodo regular establecido, generalmente cada dos años. Cuando los resultados son positivos, las pacientes son derivadas de inmediato a procedimientos diagnósticos complementarios como ecografías, biopsias o resonancias magnéticas.

Es en el tercer escenario, el de los resultados no concluyentes, donde se ha identificado la necesidad de mejorar la comunicación. Estas pruebas requieren un seguimiento más cercano sin llegar a justificar procedimientos invasivos inmediatos, y son supervisadas por varios especialistas para determinar el intervalo más adecuado para la siguiente evaluación.