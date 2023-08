¿No sabes qué hacer en el puente de La Asuncióne en Andalucía? Apúntate estos planes y que no pare la fiesta

El día de la Asunción se celebra el próximo 15 de agosto y es festivo en toda España. Y los que más suerte tienen cogerán puente: dirán adiós a sus puestos de trabajo el viernes 11 de agosto y no volverán hasta el 16 del mismo mes: cuatro días libres para completarlos con mil y un planes culturales. Bueno, quizás menos, pero en Andalucía somos muy de exagerar.

En esta tesitura puede que aún hoy no sepas qué hacer. Pues nada, estamos aquí para ayudarte: te proponemos cuatro planes para el puente, uno por día. Puedes elegir solo uno, o varios, según tu presupuesto y gustos.

Sábado 12 de agosto: Festival Love the 90’s, Marbella

Atención, nostálgicos cuarentones que íbais a la EGB: existe un festival hecho a tu medida, uno en el que poder disfrutar de éxitos del europop de los noventa con artistas como 2Unlimited, Snap!, Sonique, Alice DJ, Chimo Bayo, Daisy DEE de Technotronic, Viceversa… Su nombre es Love the 90's y está lleno de ritmos pop que fueron tremendos hits de la radiofórmula. Ahora, los que ya pintamos canas, podemos volver a bailarlos a tope. El concierto tendrá lugar el próximo 12 de agosto en el recinto Oasisss Marbella, Finca de la Caridad, Recinto Ferial San Pedro de Alcántara, Carril del Potril, s/n.

Domingo 13 de agosto, Feria de Canillas de Aceituno

Si la resaca del festival Love the 90’s nos lo permite, un buen plan para pasar el día 13 es acudiendo a la feria de Canillas de Aceituno, uno de los pueblos blancos más bellos de la Axarquía de Málaga. Este pueblo es muy conocido por la ruta de El Saltillo, con su puente colgante no apto para personas con vértigo. Una localidad preciosa, en el que predomina el blanco de sus casas encaladas y calles estrechas y bellamente adornadas.

La jornada de feria del 13 de agosto comienza a las 14:00 con una degustación de paella y cerveza en la plaza Francisco Gallero Badillo, con la actuación musical de Carrete 80, grupo de versiones de ya sabéis qué década. Tras la misa de las 20:00 h, saldrá en procesión la Sta. Virgen de la Cabeza, que dará paso al baile, a las 21:30 h, con la Orquesta Tejedas en la plaza Francisco Gallero Badillo.

Ya entrada la noche, a las 23:00 h, comenzará el concierto del artista pop LUNI y las 01:30 h hará lo propio DECAI, un duo de flamenquito que hará las delicias de los fans del género. La música seguirá con la Orquesta Tejedas y los DJ Leo Vargas y Mike Fdz de 3 a 6 de la madrugada, momento en el que se pondrá punto final a la feria con una gran traca de despedida.

Lunes 14 de agosto, Feria Real de Puente Genil

Nos vamos a Córdoba para pasar el día en la inauguración de la feria de Puente Genil con el Festival de Cante Grande Fosforito, uno de los más importantes del género en Andalucía. Este año participarán al cante, Aurora Vargas, Julián Estrada, El Pele, Manuel de la Tomasa y Francisco Javier Heredia Hernández; al baile, Águeda Saavedra y su grupo; al toque, Miguel Salado, Manuel SIlveria, Jesús Zarrias, Niño Seve, Luís Medina y Julio Romero.

Como el festival comienza a las 10:30 h de la noche en la Caseta Municipal, podemos aprovechar el día para visitar esta bella localidad cordobesa, en la que se encuentra el yacimiento arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo, el puente de piedra que da nombre al municipio o sus diferentes iglesias.

Martes 15 de agosto: Concierto Gloria Gaynor - Bonnie Tyler en Málaga

Dentro de la programación del Sabátic Fest podremos disfrutar el 15 de agosto de la actuación de dos auténticas divas del disco y el pop internacional. Por un lado, Gloria Gaynor, intérprete del inmortal ‘I Will Survive’ (¿quién no la ha bailado en una boda alguna vez?); por otro, Bonnie Tayler, la cantante de voz rasgada cuyo hit ‘Totally Eclipse of the Heart’ sigue sonando en todas las radios del mundo. El concierto comienza a las 22:00h (apertura de puertas una hora antes) y tendrá lugar en el Autocine Malaga Cesur FP, en la Carretera de la Azucarera Intelhorce.