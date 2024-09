El PSOE invita desde Andalucía a la vía catalana: más dinero por más competencias

Es un paso más, nada menos que de siete leguas. El PSOE da vuelo al debate sobre la reforma de la financiación autonómica al que aboca el nuevo modelo de Cataluña y apunta a otro debate más alambicado aún, al de los desarrollos estatutarios, al de explorar los límites del autogobierno, al de la descentralización. María Jesús Montero apeló a “una mirada nueva” después de mencionar un proceso que “va en la línea de la federalización”. Eso es un modelo nuevo, uno en el que se aparejen los dineros a las competencias asumidas por cada comunidad autónoma. Es el modelo de Cataluña, explicaron ayer Montero y Juan Espadas, quien idea una Andalucía que avance en autogobierno y que asuma las competencias contempladas en el Estatuto. Es la vía usada en Cataluña para recibir más financiación, defendieron ayer los dirigentes socialistas frente a los miembros de la interparlamentaria andaluza. El PSOE ha encontrado un tablero donde combatir con el PP, reacio a aventuras centrifugadoras.

El debate ha sobrepasado los cálculos y los criterios que deben regir la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, que suma una década caducada. Esta sublimación ha sido consecuencia del modelo financiero que el PSC y Esquerra Republicana le han arrancado al Gobierno central, un concierto a la vasca o una financiación singular, llámese como se llame. “Haremos compatible que Cataluña tenga una financiación singular como la que puedan tener otras comunidades autónomas que tengan vocación de tenerla”, afirmó ayer la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión de la interparlamentaria andaluza celebrada en Sevilla. La dirigente, que animó a la opinión pública a la lectura del acuerdo con Cataluña, se refirió al texto, pues “de lo que habla es de la vocación de autogobierno que contemplan los estatutos de autonomía y de la solidaridad”. Para la ministra de Hacienda, la mayoría de los estatutos contienen incorporan elementos para proseguir en el autogobierno.

Y del modelo catalán, basado en el autogobierno y en la solidaridad, a un modelo general en torno a la tradición del federalismo histórico del PSOE. “Es un siguiente paso”, señaló Montero, que “va en la línea de la federalización y que pasa por acompañar los recursos a las competencias. Es una mirada nueva para un sistema que tiene que ser renovado y en la que tiene que haber recursos para el conjunto del sistema”. Los socialistas saben que estas son cuestiones que provocan dentera en las filas del PP, “porque no han creído ni creen ni creerán nunca en el autogobierno”. El PSOE cree haber encontrado carnaza si son capaces de transmitir las bondades del nuevo modelo a la opinión pública.

El pacto de 2018 revisado

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, recogió el guante de la ministra y evocó las reclamaciones históricas, indicando que Andalucía “debe aspirar a las mismas cotas de autogobierno que Cataluña”. El líder de los socialistas andaluces insistió en la necesidad de proponer el modelo financiero aprobado en 2018 en el Parlamento, que “hay que revisar”. No perdió la ocasión Espadas para postularse como candidato a presidir la Junta en las próximas elecciones, un periodo electoral para el que pidió unión y lealtad al partido.

También fue crítico con el PP andaluz: “Le ofrecí a Moreno en septiembre de 2023 que creáramos un grupo de trabajo en el Parlamento para avanzar en autogobierno y evaluar el desarrollo estatutario. Y el PP votó que no. Y ahora le he planteado por carta que nos reunamos para que concrete el modelo que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No lo ha hecho y no lo hará. Es incapaz de defender ante Feijóo el pacto de 2018, porque la incumple con la competencia desleal fiscal que ha puesto en marcha”, dijo Espadas.

Espadas definió el modelo de financiación ideal para los andaluces como uno “justo con la población y con los recursos por habitante, que blinde unos servicios públicos homologables con los de cualquier lugar de España”. Entre los presentes en la reunión de la interparlamentaria, únicamente Susana Díaz pidió la palabra tras las intervenciones de Montero y Espadas. La ex presidenta andaluza puso en cuestión los términos exactos que está destacando Espadas sobre el pacto de 2018, según informaron fuentes socialistas.