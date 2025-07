El PSOE critica al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía por negarse a comparecer en el Parlamento

La agenda del Parlamento incluía para este jueves la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Cardenete, quien debía presentar el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los hoteles afectados por la pandemia. Así consta en la agenda semanal del Parlamento. Cardenete ha declinado finalmente comparecer y, en su lugar, ha sido la consejera de la Cámara de Cuentas Sandra Garrido, una de las personas elegidas por el PP, quien ha presentado dicho informe. Este hecho ha provocado las críticas del PSOE de Andalucía, que ha interpretado la ausencia de Cardenete a una voluntad de no explicar la reciente "paralización" del informe de fiscalización de los contratos menores del SAS que están siendo investigados por la Justicia.

El PSOE-A ha atacado al presidente de la Cámara de Cuentas por mantener una actitud de "fuga para no explicar su presunta prevaricación", ha resumido el partido en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, que añade cómo Cardenete "no quiere explicar" los motivos por los que "paralizó la fiscalización de los contratos menores adjudicados a dedo por el Gobierno de Moreno Bonilla en 2022 y 2023". Durante esos años, ha recordado el PSOE, Cardenete fue consejero de Educación del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno. "Si no quiere responder a la oposición", avisa el PSOE, "quizás más adelante tenga que responder ante un juez".

Para el PSOE-A no se trata de una cuestión puntual. El partido liderado por María Jesús Montero subraya que el PP ha vetado anteriores comparecencias de Cardenete, en ese caso en la Comisión de Hacienda y por dos ocasiones. El PSOE-A cree que el presidente de la Cámara de Cuentas insiste en rechazar enfrentarse a los grupos parlamentarios de la oposición por "miedo" y porque "sabe que ha incumplido la ley".

Durante la comparecencia en la comisión parlamentaria de este jueves, Garrido, quien ha sustituido a Cardenete, ha justificado la ausencia del presidente por haberse abstenido en la votación del informe de fiscalización que ha sido objeto del debate parlamentario. Esta explicación, a juicio del PSOE-A, es "ridícula y vergonzosa". Los andaluces "merecen conocer la verdad", ha concluido el PSOE-A, y "no un Gobierno regional que les mienta y que utilice las instituciones democráticas de manera torticera para eludir controles".