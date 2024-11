El PSOE andaluz entra en ebullición ante las peticiones para relevar a Juan Espadas

Cuando apenas faltan dos semanas para el 41º Congreso Federal que el PSOE celebrará en Sevilla, la federación andaluza comienza a bullir por el posible relevo de Juan Espadas al frente del partido. Por primera vez, un secretario provincial, el de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha solicitado que el PSOE andaluz abra una "reflexión" sobre su futuro, lo que en términos internos significa que la dirección actual debe dar paso a una nueva en el congreso regional, que tendrá lugar pocas semanas después del federal.

En declaraciones a la cadena Ser, Ruix Boix ha explicado que el "congreso regional debe abrir na profunda reflexión sobre las expectativas del proyecto del PSOE en Andalucía para que nos convirtamos en una alternativa real al Gobierno de Juanma Moreno". "Con los 33 parlamentarios de las últimas elecciones de Susana Díaz o los 30 que obtuvimos en 2022 no seremos una alternativa", ha indicado.

Ruiz Boix no es un susanista, no forma parte del bloque de oposición a Juan Espadas que se ha creado en torno a Bases Andaluzas Socialistas, sino que estaba integrado entre quienes apoyaron a Espadas en las primarias. Ningún otro secretario provincial se ha posicionado de modo público, aunque varias fuentes han explicado a este medio que en el PSOE de Andalucía ya se está discutiendo si es conveniente sustituir a Espadas en el próximo congreso regional y cómo hacerlo. "El diagnóstico está ampliamente compartido", ha explicado una de estas personas. Una mayoría prefiere a que si se llega a la conclusión del relevo, y esa es la opinión extendida, hay que hacerlo con la participación de Espadas y de la dirección federal.

Las palabras de Ruiz Boix han sido saludadas por el parlamentario Mario Jiménez, ex portavoz parlamentario del PSOE y ex vicesecretario general del partido en Andalucía. El onubense también es miembro de la actual dirección de Juan Espadas. Quien fuese el secretario de Organización de Espadas, el granadino Noel López, miembro aún del nucleo duro del secretario andaluz, ha criticado a Jiménez en el mismo canal X. Lo ha acusado de defender "un proyecto personal".

La dirección federal del PSOE intenta que la federación andaluza no entre en crisis antes del 41º Congreso Federal, que se celebra del 29 de noviembre al 1 de enero, de modo que el posible debate sobre Espadas se trate después, cuando se convoque el regional. En Ferraz no hay una decisión tomada sobre el relevo, pero ganan posiciones quienes opinan que el PSOE de Andalucía debe renovarse, aunque ello suponga el esfuerzo de buscar una nueva persona que en estos momentos no está definida. Este es el principal aval de Espadas, que no hay nadie en buenas condiciones para el relevo, se manejan nombres pero cada uno de ellos tiene sus déficits. No obstante, y como ha sostenido la fuente citada con anterioridad, "el diagnóstico es ampliamente compartido".

El grupo de criticos que se ha organizado en torno a Susana Díaz y Luis Ángel Hierro tiene volumen para presentar una lista alternativa al congreso regional, pero el resto espera a que sea Ferraz y, sobre todo, Pedro Sánchez quien avale este salto.