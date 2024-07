El PSOE andaluz y sus debates del pasado

La polémica abierta con el artículo de Juan Espadas en un diario digital censurando la manera como Susana Díaz afrontó el caso ERE cuando era presidenta de la Junta, seguía coleando este jueves en los ánimos de los socialistas andaluces. No sólo entre los diputados que se sientan en los 30 escaños del antiguo Hospital de las Cinco Llagas sino, sobre todo, entre todas las huestes de los diferentes bandos que se están formando. Los grupos de wasap y las redes sociales se llenaban de mensajes, recortes antiguos de prensa y las posturas que unos y otros tuvieron cuando empezaron a caer condenas de los ERE. Ahora, con un Manuel Chaves rehabilitado y más en forma que nunca, se cuestionan si la gestión de aquella crisis fue la mejor. No ha faltado quien recordaba que desde la Dirección socialista en Andalucía pidieron a Ferraz que pagasen las defensas de los ex presidentes... y Ferraz se negó en redondo.

Sea como fuere entonces, la clave es, según relatan los propios afectados, que en el PSOE andaluz todavía no saben cómo abordar este asunto “que nos hizo agachar la cabeza”.

En el Comité Director, muchos de los partidarios de Juan Espadas pidieron explicaciones sobre el pasado. También quienes en su día apoyaron a Susana Díaz. Porque no comprenden cómo el PP les ha ganado el relato ante la sociedad. Muchos consideran que se debe más a una torpeza de la dirección de entonces que a un acierto de los populares que lideraron esa batalla entre los que señalan al actual consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Mientras tanto, en la bancada del PP andaluz observan cómo, precisamente en el momento en el que TC les ha dado una bola de partido a los socialistas, vuelven a enfrascarse en una lucha intestina. El Gobierno andaluz está asistiendo al espectáculo sin comprender muy bien si sus rivales políticos van a desperdiciar esta oportunidad de rearmarse. Manuel Chaves es un referente para la vieja guardia pero los nuevos posibles votantes del PSOE, los más jóvenes, no lo conocen o no lo recuerdan. ¿Es una oportunidad estratégica? ¿O tan sólo la incapacidad de restañar unas heridas muy profundas?