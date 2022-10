Este es el protocolo en los hospitales de Andalucía para evitar el secuestro de bebés

Un bebé con apenas 24 horas de vida ha sido secuestrado en el hospital de Basurto, en Bilbao, este miércoles 19 de octubre. El recién nacido se encontraba junto a su madre en una habitación del hospital cuando una mujer de 24 años vestida de personal sanitario raptó al bebé, engañando a la madre y haciéndola creer que iba a realizarle una prueba médicas

Según las primeras investigaciones de la Ertzaintza, esta mujer había entrado previamente en otras habitaciones y había intentado sin éxito raptar a otros bebés. Tras lograr finalmente su propósito, la joven salió del hospital con el bebé en brazos, que no fue localizado hasta la mañana siguiente en el felpudo de una vivienda, en una octava planta, del barrio de Santuchu.

Ahora que el recién nacido ha vuelto con su familia y se encuentra en buen estado, las preguntas sobre qué falló en el protocolo de seguridad para que una desconocida saliera del centro hospitalario de noche con un recién nacido que no era suyo son inevitables. ¿Por qué los padres del bebé no lo acompañaron durante la supuesta prueba? ¿Si ya había entrado con malas intenciones en otras habitaciones de parturientas, por qué nadie dio la voz de alarma? ¿Nadie se percató de que la presunta secuestradora no llevaba ninguna identificación en su uniforme?

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) activó el protocolo de seguridad del hospital en cuanto tuvo conocimiento de los hechos y se puso en contacto con la Ertzaintza, pero, en ese momento, el bebé ya había salido del edificio.

Protocolo en los hospitales andaluces

¿Puede un suceso así ocurrir en un hospital de Andalucía? Según se recoge en el decreto 246/2005, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo, en Andalucía a todos los bebés recién nacido se les pone una pulsera identificativa para vincularlo a la madre y que deben llevar puestas ambos hasta el momento del alta; hay seguridad en los accesos para visitas con tarjetas vinculadas a una habitación concreta; todos los profesionales tienen que llevar una tarjeta identificativa con su nombre, foto y categoría, y cuando se llevan a un bebé (o cualquier menor) a una prueba puede ir acompañado de un familiar.

Sobre este último punto, el decreto es claro: "Las personas menores de edad tienen el derecho a estar acompañadas permanentemente por la madre y el padre, tutoras o tutores, o persona en quien estos deleguen, en tanto se mantenga la necesidad de su atención sanitaria en un centro o espacio asistencial". Además,"en el caso de que la persona recién nacida precise ingreso, se facilitará el ingreso conjunto madre-hija o hijo y el acceso del padre y de la madre al contacto directo con su hijo o hija".

Por otro lado, según el artículo 13 de este decreto, "Las personas menores de edad tendrán asignado una facultativa o un facultativo, y otro profesional sanitario cuando las circunstancias lo requieran, en un centro de atención primaria (...). Estos profesionales estarán en todo momento plenamente identificados".

¿Es suficiente este protocolo o es necesario reforzarlo, especialmente en lo referente a los recién nacidos, más vulnerables que otros menores de edad? ¿Conocen los padres de los menores estas medidas de seguridad y los derechos de sus hijos durante su asistencia sanitaria? El desconocimiento de estas medidas por parte de los progenitores puede provocar una brecha importante en el protocolo de seguridad de los hospitales, como ha sido el caso de Bilbao, donde ninguno de los dos padres del menor acompañaron a su hijo durante la supuesta prueba médica.

Pruebas a pie de cama en el País Vasco

En el año 2012 en el Hospital Donostia una mujer con problemas de salud mental secuestró de madrugada a un recién nacido aprovechando que sus padres dormían. Una hora después, fueron localizados en perfecto estado de salud. Dos años más tarde, en 2014, en el mismo hospital se produjo un intento de robo de otro recién nacido. Aquellos episodios llevaron al Servicio vasco de Salud a modificar su protocolo para reforzar la seguridad en las maternidades, aunque, una vez más ha vuelto a fallar.

Según este protocolo, todas las pruebas a bebé se deben realizar en compañía de la madre o un familiar y las pruebas médicas a los recién nacidos deben realizarse a pie de cama junto a su madre con el objetivo de reforzar la seguridad. Pese a estas medidas, el sistema falló y un bebé de un año de vida estuvo desaparecido durante varias horas.