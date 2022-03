Y de pronto nos desborda la realidad

Zapatero se lo confesó a Gabilondo (Iñaki) meses después de abandonar la Moncloa. El día a día de un gobierno se come al gobernante. Por eso quizás los políticos son tan aficionados a los planes estratégicos, porque saben que cada mañana han de hacer frente a un nuevo tsunami. La realidad siempre aguarda con una sorpresa. Incluso en los meses del estado de alarma tuvo el Gobierno la oportunidad de colarnos leyes fundamentales (del Reino) como las de Educación o la Eutanasia. ¡Al cuerno el consenso! Ahora sufrimos un verdadero problema con el género, no con la perversa ideología, sino con el que no llega a las estanterías, vulgo lineales. Y hemos dejado tirados por segunda vez a los saharauis, pero ya llegará el verano y echaremos por delante a las diputaciones provinciales y a las familias bienhechoras para lavar nuestras conciencias con programas de acogida. De pronto hay problemas graves que orillan las estupideces con las que el diablo del sillón azul mata las moscas cuando tiene minutos de ocio.

La bobería de los animales como seres sintientes, las estupideces sobre la carne, las proclamas sobre la idoneidad de llegar solas y borrachas en lugar de trabajar por una igualdad real de oportunidades, la campaña desproporcionada contra los abusos (mínimos) en la Iglesia, las ministras saltarinas en las manifestaciones para azuzar a las masas, de las que nunca como tales se puede esperar nada... Todo se esfuma con la guerra, la amenaza sorda marroquí que hemos solucionado (de momento) con indignidad, y los problemas de abastecimiento con el campo echado a la calle. Se acabó, como diría María Jiménez.

La única ventaja que tiene la cruda realidad es que, como el toro en la plaza, pone a cada cual en su sitio. La realidad no es la que muchos gobernantes pretenden fabricar desde el resentimiento ventajista, el odio calculado y el prejuicio como marca de la casa. El mundo, por fortuna, no gira como ellos quieren, por donde ellos desean y cuando ellos dictan. Pretenden un mundo reducido y simple donde nos quieren continuamente enfrentados (hombres y mujeres, jóvenes y mayores, creyentes y agnósticos, taurinos y antitaurinos), empobrecidos para hacernos dependientes y cotidianamente crispados para ser vulnerables, que no críticos.

Miedo da imaginar cuál será el próximo frente y si los mismos de hoy estarán lúcidos para una respuesta que defienda el interés general. A la hora de la verdad este país funciona gracias a la gente de base, a pesar de las frivolidades de una clase política débil como en el peor momento del Occidente actual.