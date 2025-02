Más de 200 docentes andaluces llamados a la huelga en defensa de los interinos: "La Junta tiene que estabilizar personas, no plazas"

Sevilla/La tarde del miércoles 12 de febrero hasta 200 docentes andaluces están llamados a secundar una concentración en las capitales de Córdoba y Almería con motivo de denunciar la situación profesorado interino andaluz, tras la convocatoria de paros parciales durante todo el día.

Está previsto que los docentes se hagan eco de un manifiesto que según denuncian, se produce para defender el "esfuerzo y compromiso con la educación pública, que han sido pisoteados por decisiones injustas que atentan contra nuestra estabilidad laboral. No podemos seguir permitiendo que las administraciones jueguen con nuestro futuro", apuntan.

"Juegan con nuestro futuro"

En un comunicado difundido por el sindicato Docentes por la Pública, han alertado que "denuncian la falta de coordinación en el proceso trienal de oposiciones. Mientras en otras comunidades limítrofes no se ofertan plazas en el mismo año, en Andalucía se abren convocatorias masivas, generando un efecto llamada que nos perjudica directamente. No podemos seguir siendo moneda de cambio en un sistema que no protege a quienes han dedicado años a la enseñanza en esta tierra", denuncian.

Según la convocatoria, los docentes se echarán a la calle, en homenaje de algún modo, para "alzar la voz por todos los docentes que han recorrido Andalucía, aceptando destinos difíciles, sosteniendo el sistema educativo con su esfuerzo y profesionalidad. ¿Y cuál es su recompensa? Precariedad, inestabilidad y la incertidumbre de si tendrán un trabajo el próximo curso. No lo vamos a permitir", aseguran.

Denuncian precariedad e inestabilidad

En ese sentido, han difundido un manifiesto con las medidas que, según denuncian, han de tener soluciones inmediatas:

Francisco Cobos, portavoz de la plataforma sindical Docentes por la Pública, ha llamado a la movilización de los profesores y mantiene que el "ambiente en los centros está muy caldeado, puede acudir cualquier personal docente no universitario, se ha permitido que puedan hacer paros parciales, en la puerta de cada centro educativo", ha detallado.

En ese sentido, Cobos alerta de que se produce esta convocatoria dado que "entendemos que la Junta tiene que parar un proceso de oposiciones que no sirve para estabilizar a los compmañeros. Llevamos años con muchos procesos de oposcines consecutivos con las bolsas colapsadas, y crean unas falsas expectativas que son mentira, porque los alumnos parueban, y las bolsas no se mueven"; definde Cobos.

Según la plataforma, "la Junta debe estabilizar a las personas, no estabilizar plazas. Ellos están orgullosos de sacar plazas, pero hay compañeros que llevan años dando vueltas por Andalucía, van a dar clase dos días y luego vuelve el profesor titular. Dejan sus familias y su vida cotidiana y se tienen que volver con una mano delante y otra detrás. La mayor parte de esas personas hacen esos kilómetros, para nada. Este proceso no es real", alerta Cobos.

Preguntado por los encuentros con Educación, Cobos alerta de que estos paros se producen porque la Junta ha dicho que se perderían las plazas de resposición.

Mantienen no estar en contra de la convocatoria de oposiciones que se tienen que producir; pero la de 2025 se produce cuando no hay convocatoria de oposiciones en el resto de comunidades autónomas, lo que produce una "competencia agresiva", lamenta.

"Se enfrentan a un ERE encubierto"

Cobos alerta que de este modo, los docentes se pueden enfrentar a un ERE encubierto, con la connivencia de los miembros de la mesa intersindical, CSIF, UGT, CCOO, AMPE y Ustea, que son los sindicatos que han solicitado el mayor número de plazas.

De este modo, están previstas concentraciones parciales en otros puntos, de hasta máximo de 20 personas.

En Almería, se prevé que a las 18:00 de la tarde se lea el manifiesto en la Plaza de las Velas, y a la misma hora frente al IES Fuensanta de Córdoba; donde sumarán hasta 200 personas entre las dos ciudades.

El manifiesto completo

1. Un sistema de acceso justo y coordinado a nivel estatal que garantice igualdad de oportunidades y estabilidad para el profesorado interino.

2. Medidas urgentes para frenar la temporalidad abusiva y dar estabilidad a quienes han demostrado sobradamente su valía en las aulas.

3. Protección efectiva del profesorado andaluz, evitando que el actual sistema de oposiciones lo deje en la calle.

4. Implementación de un plan de estabilidad laboral con criterios objetivos que prioricen la experiencia y antigüedad en el sistema educativo andaluz.

5. Reducción de la tasa de interinidad con mecanismos que favorezcan la consolidación de plazas estructurales y garanticen el acceso a un empleo estable.

6. Garantía de transparencia en los procesos selectivos, con baremaciones claras y equitativas que eviten situaciones de desventaja para el profesorado interino andaluz.

7. Criterios de valoración en la fase de concurso y oposición que prioricen al profesorado andaluz, reconociendo la experiencia en el sistema educativo autonómico como un factor determinante en el baremo.

8. Revisión de los criterios de oposición, garantizando pruebas adecuadas y adaptadas a la realidad de la docencia, evitando procesos que perjudiquen a quienes llevan años ejerciendo su labor con éxito.

9. Mejora salarial del profesorado andaluz, con especial atención al profesorado interino, dado que las subidas salariales implementadas hasta ahora son insuficientes y no reflejan el esfuerzo y la responsabilidad asumida en las aulas.

10. Medidas compensatorias salariales para todos aquellos docentes que se ven forzados a trabajar lejos de sus lugares de residencia, garantizando una retribución justa que contemple los gastos derivados del desplazamiento y la doble residencia.

11. Un modelo de oposición que garantice la conservación de la nota obtenida en oposiciones anteriores, evitando que docentes que han aprobado sin plaza pierdan su calificación en futuras convocatorias. Es necesario un sistema que reconozca el esfuerzo de quienes han demostrado su valía y permita la acumulación o reserva de nota en próximas oposiciones y bolsas de empleo.

Estabilización de plazas de la Junta

Cabe destacar que en el mes de julio de 2024 se culminó el proceso de estabilización del personal docente interino de Andalucía, con un total de 6.113 puestos, correspondiente al concurso de méritos realizado en el 2023 con 3.287 plazas, de acceso al cuerpo de docentes de Maestros, Enseñanza Secundaria, Régimen Especial y Formación Profesional, con 2.826 plazas.