La profesión de ingeniero marino

El ingeniero marino, que a diferencia del resto del mundo es conocido en España como oficial de máquinas de la marina mercante, es el técnico a cargo de toda la maquinaria del buque (incluidos los equipos que tienen que ver con la contaminación marina, MARPOL) y responsable de operar el buque de acuerdo con las regulaciones nacionales e internacionales, incluida la eficiencia energética, tan relacionada con la contaminación atmosférica.

También coordina con el personal de tierra las acciones de mantenimiento del buque según las políticas del armador y participa en el diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento y reparación de los motores de propulsión y maquinaria y sistemas auxiliares que se encuentran en todo tipo de buques, embarcaciones e instalaciones offshore.

En conclusión, un ingeniero marino diseña, opera y mantiene el equipo marino y la infraestructura relacionada para garantizar el buen y eficiente funcionamiento de las actividades en los puertos y en los buques.

También suele trabajar en organizaciones gubernamentales que supervisan y regulan la industria marina.

Como ingeniero marino puede trabajar en los siguientes cuatro sectores: Jefe/Oficial Ingeniero a bordo de barcos, Construcción y reparación de barcos, Instituciones gubernamentales, Armada y otras industrias.

Los mayores empleadores de ingenieros marinos son los buques mercantes. Se trata de buques que transportan materias primas y productos acabados por el mar.

Cada barco tiene una serie de equipos marinos que necesitan ser mantenidos y reparados de forma regular para una operación eficiente.

Por lo general, trabajan en estos buques por contrato, atendiendo a maquinaria a bordo como el motor principal, generadores diésel, separadores, calderas de vapor, etc. También garantizan el correcto funcionamiento de equipos de apoyo como tuberías, válvulas, filtros, etc.

Certificación IMareST de Ingeniería Marina

Marco en Europa

En Europa, la Asociación profesional que acredita la formación de los ingenieros marinos es el Instituto de Ingeniería Marina, Ciencia y Tecnología (IMarEST), órgano internacional para los profesionales que operan en las esferas de la ingeniería marina, la ciencia o la tecnología con un total de más de 12.000 miembros con sede en más de 128 países. El Instituto es miembro del Consejo de Ciencia del Reino Unido y un órgano autorizado del Consejo de Ingeniería del Reino Unido.

Los títulos acreditados por IMarEST también llevan aparejados el sello EUR- ACE (European Accreditation of Engineering Programms), que acredita que un título cumple ampliamente con las exigencias profesionales de las ingenierías.

El sello EUR-ACE de Ingeniería es un certificado concedido por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

A nivel internacional hay varios caminos para llegar a ser ingeniero marino, pero todos incluyen un grado universitario, concretamente un Bachelor of Engineering (B.Eng. or B.E.), Bachelor of Technology (B. Tech), Bachelor of Science(B.Sc. or B.S.), etc.

Dependiendo del país y jurisdicción, para ser ingeniero marino se necesita un grado de máster en Ingeniería, en Ciencias o Ciencias aplicadas. También existen otras posibilidades para llegar a ser ingeniero marino; la mayoría de ellas, sobre todo en los países anglosajones, provienen de la ingeniería mecánica.

Para poder desarrollar su profesión y al objeto de poder ser identificado en cualquier país, los ingenieros marinos necesitan una tarjeta profesional que refleja su titulación profesional.

Certificación The Engineering Council de Ingeniería Marina

La situación de los ingenieros marinos en España

En España no existe la titulación de ingeniero marino como existe a nivel internacional, a pesar de regirse por el mismo Convenio Internacional (STCW) que el resto de países que sí definen a estos profesionales, haciendo una traducción literal de dicho Convenio, como ingeniero o ingeniero jefe dependiendo del grado de responsabilidad a bordo.

Cabe indicar que en 2022 se ha llevado a cabo la mayor reforma en materia de formación y títulos profesionales desde el siglo pasado, con el objetivo de ordenar y adaptar la normativa española al Convenio STCW (Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar) y a las directivas relacionadas con el nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas.

Sin embargo, la titulación denominada en dicho Convenio y adaptada por todos los países miembros de “oficer engineer” sigue denominándose “Oficial de Maquinas” y no oficial ingeniero.

Eso sí, para que sea identificada en el resto de países miembros, la tarjeta profesional española indica Oficial de máquinas (marine engineer).

Es decir, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible traduce “engineer” como “de máquinas” y no como “ingeniero”.

Reconocimiento en España por parte de Feani - Ingeniería Marina

Sin embargo, el título académico español sí que está encuadrado dentro del Área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad española, los contenidos científicos son comunes con el resto de ingenierías y toma diversas denominaciones como en el resto de países miembros.

En algún caso se denomina Grado en Ingeniería Marina, en otros Grado en Tecnología Marina y en otros, como es el caso de la Universidad de Cádiz, Grado en Marina sin ninguna referencia a ingeniería.

Es un asunto muy peculiar en España porque la sociedad española sabe lo que representa un ingeniero, mientras que en el caso del Grado en Marina, no está claro a qué profesión conduce.

Tiene un efecto negativo en muchos aspectos: atraer estudiantes, cómo encaja en entornos industriales e incluso académicos o desaprobación e incluso discriminación al solicitar ciertos puestos de trabajo a pesar de que el grado se atribuye a la rama de Ingeniería y Arquitectura.

Todo ello teniendo en cuenta que prácticamente en toda Europa los ingenieros marinos, una vez han adquirido experiencia a bordo, trabajan en astilleros y otras industrias como tales ingenieros.

La regulación actual

En el caso de la Universidad de Cádiz, el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 estableció el carácter oficial de determinados títulos universitarios y se inscribieron en el Registro Español de Universidades, Centros y Cualificaciones.

Entre las titulaciones reconocidas se encuentra el Grado en Marina Civil: Ingeniería Marina.

Ante el acuerdo del Consejo de Ministros, un colegio profesional interpuso un recurso solicitando que de todos los contenidos del programa se suprimiera la palabra "ingeniería".

Certificación EUR-ACE de Ingeniería Marina

La Sección Cuarta y la misma sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (pero distintos miembros, excepto uno de ellos que emitió un voto particular), dicta sentencias contradictorias (158/2011 de 08/10/2013).

A pesar de que los programas son los mismos, en un caso desestima la demanda de ese Colegio y en el resto solo confirma parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulando únicamente la denominación del título suprimiendo la denominación de Ingeniería.

Por este motivo nos encontramos con que hay una Universidad en España en la que la denominación del título es grado en Ingeniería Marina y en otros se denominan grado en Tecnología Marina o simplemente Grado en Marina. Este último es el caso de la Universidad de Cádiz.

El motivo principal de la sentencia es que un título académico de ingeniería debe estar acompañado de un título profesional de ingeniero.

Es decir, que es el Ministerio responsable de la denominación de los títulos el que debe definir la profesión como ingeniero marino y no como oficial de Máquinas.

Ante esta clara injusticia, que no identifica a estos profesionales más allá de las fronteras españolas, se decidió acreditar la titulación por EUR-ACE, sello que hoy día todas las ingenierías españolas tratan de conseguir.

Un total de 2.134 estudiantes de estas titulaciones por promoción a nivel nacional se ven afectados por esta incomprensible actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.