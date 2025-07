Los problemas de los niños se abren paso en un debate enfangado

Las políticas sociales se convirtieron en las protagonistas del último Pleno del Parlamento antes de las vacaciones de agosto. Y no porque se debatieran iniciativas legislativas al respecto, sino porque los grupos de la oposición del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, presentaron sendas preguntas en la sesión de control al Gobierno y llevaron a las familias afectadas hasta los patios del Parlamento, donde se vivieron momentos tensos.

Es habitual que los grupos lleven a los colectivos que están molestos con la Junta, pero la situación se torna complicada cuando se trata de dramas humanos. Y en este último pleno, las madres de los niños con dificultades se convirtieron en protagonistas. Pusieron al presidente andaluz en un aprieto, pero Juanma Moreno tiró de empatía y escuchó y mandó atender estas demandas.

Nada más terminar de responder sus preguntas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se acercó a dos madres representantes del grupo que demanda cuidados paliativos pediátricos para sus hijos y que reclamaban su presencia. En un tono reivindicativo y de queja pero sin perder las formas en ningún momento, Remedios, una de las madres afectadas afeaba al presidente andaluz que no haya cumplido sus promesas al respecto. “Estamos aquí porque no nos han recibido en un año y medio”, le dijo. “Y nuestros hijos no tienen tiempo”.

Rodeado de cámaras y de diputados del PSOE y Adelante Andalucía, Moreno no se escondió: “No se resolvió y hubo un cambio de consejera de Salud. Y le digo que si no está resuelto antes de fin de año, habrá nueva consejera (o consejero) de salud”. Durante más de veinte minutos, el presidente escuchó a las madres y la conversación terminó cuando la consejera de Salud se reunió con ellas. Le prometió el habrá un servicio de atención telefónica 24 horas antes de que termine el año.

Las circunstancias quisieron que este jueves estuvieran presentes en el pleno los tres hijos de Moreno, que asistieron a toda la jornada aprovechando las vacaciones escolares.

Escolares con autismo

No fue la única situación dura vivida este jueves. La jornada empezaba con el ataque de ansiedad de una madre de la localidad gaditana de Conil con un hijo autista ante la respuesta de la consejera de Educación, Carmen Castillo. La madre, así como otros padres de la misma localidad, habían acudido en demanda de un aula especial para niños con autismo en el CEIP de El Colorado, ya que los pequeños de este centro deben recorrer diariamente 48 kilómetros para acudir a un aula adaptada que está en el centro concertado Jesús, María y José.

Y de Cádiz a Málaga. Porque la Federación de Autismo de Andalucía, con sede en Málaga, también estuvo presente en la tribuna del público del salón de plenos mientras se debatía una proposición no de ley presentada por el PSOE para garantizar la atención a estos niños en los centros educativos. Las madres afectadas lloraron “de impotencia” durante las explicaciones de la diputada del PP, quien defendía el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía.