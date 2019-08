Primer día sin nuevos casos de listeriosis

Primer día sin nuevos casos de infectados por listeriosis desde que se decretara la alerta sanitaria. Se trata del principal dato que ha dado a conocer este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha comparecido este miércoles tras acudir a la reunión del gabinete de seguimiento de la crisis, en la que también se encontraban el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; y el portavoz para esta alerta sanitaria, el doctor José Miguel Cisneros.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún nuevo caso por este brote, lo que confirma que ha entrado en un periodo de inflexión y que en los próximos días sólo habrá un "goteo" de infectados por dicha bacteria, pero con cifras alejadas de las que se contabilizaron la semana pasada, cuando se llegó a 30 casos por día.

El volumen de ingresados en Andalucía también ha descendido. En un día ha pasado a 77, nueve menos que la jornada anterior. En este grupo deben destacarse las embarazadas (uno de los colectivos de mayor riesgo), que suman 28 (tres menos que el martes).

Moreno ha destacado la gran profesionalidad del personal sanitario que está atendiendo este brote. Una plantilla que se ha reforzado. En el caso del Hospital Virgen del Rocío -donde ha acudido el presidente andaluz- se ha ampliado con 26 personas más.

El presidente de la Junta ha destacado que en Andalucía se está asistiendo a "un tratamiento pionero" para combatir la listeriosis, cuyos brotes suelen tener un índice de mortalidad del 17%, porcentaje que en este caso es mucho más bajo. "Estamos a la vanguardia para tratar estos casos", ha afirmado Moreno.

La responsabilidad, "de la empresa"

En cuanto al origen de la bacteria, cuyo foco aún no se ha localizado, el presidente andaluz ha destacado que "parece que la empresa que fabricaba la carne mechada contaminada [Magrudis] no hizo bien su trabajo". Una afirmación que cobra especial importancia cuando se investigan unas obras de ampliación que no contaron con el certificado de la Junta para poner en marcha el sistema de producción cárnica que había sido modificado.

Respecto a las competencias en las inspecciones, Moreno ha comentado que "lo más razonable es que sea la Administración autonómica la que tenga todas las responsabilidades en Consumo". Actualmente esta tarea la comparte con los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada. Córdoba devolvió estas competencias en 2011.