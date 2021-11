Cómo prevenir los incendios en el hogar

Durante 2020, 119 personas murieron en España víctimas de un incendio en su domicilio, 22 de ellas en Andalucía. Para tratar de evitar estas situaciones, los expertos recomiendan seguir una serie de consejos y recomendaciones.

La prevención de un incendio en un domicilio propone pautas como no sobrecargar las instalaciones eléctricas, no desatender velas, sartenes o planchas; nunca dejar la chimenea encendida por la noche, evitar el uso de braseros y aparatos similares que sin homologar y no utilizar combustibles o para avivar el fuego.

También se aconseja tener cuidado con el uso de aparatos eléctricos, como por ejemplo un radiador o un calefactor, y que un electricista autorizado compruebe que las instalaciones de electricidad no están obsoletas para la carga eléctrica que actualmente exigen ciertos electrodomésticos, como las placas vitrocerámicas o de inducción, las secadoras de ropa o los sistemas de aire acondicionado.

Además, todas las instalaciones eléctricas deben contar con elementos de protección. En este sentido, es recomendable, que las instalaciones de las viviendas de más de 30 años sean revisadas por profesionales autorizados, especialmente en elementos como el empalme de los cables y los enchufes.

Aprender para evitar el pánico ante el fuego

Es muy recomendable aprender a identificar fugas de gas internas, que puede generar una explosión. En caso de que se produzca es fácil reconocerlo por su olor. En esta situación no se debe tocar ningún interruptor y es muy importante abrir la ventana para que se ventile el espacio y avisar a los bomberos.

También puede ser vital aprender a utilizar un extintor, instalar un detector de humos y enseñar a los niños dónde están las salidas de emergencia de su edificio. Además, si no hay peligro, se debe intentar apagar el fuego, y si no se puede, alertar a todos los ocupantes de la vivienda para realizar la evacuación de manera ágil y ordenada y cerrando la puerta al fuego para que no se extienda. Se debe salir en el menor tiempo posible, sin recoger nada y sin usar el ascensor.

En el caso de no poder salir de la vivienda se debe llamar al 112, cerrar todas las puertas, tapar con paños húmedos las rendijas, dejarse ver desde la ventana y esperar la llegada de los bomberos.