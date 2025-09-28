El Presupuesto de la Junta superará los 51.000 millones de euros

Llegan las elecciones y el PP toca la marcha Radetzky. La última rebaja fiscal de la Junta de Andaucía es cortita pero cool y, sobre todo, extensa en población, cerca de un millón de personas podrán deducirse los gastos del veterinario y de las horas de gimnasio sin límite de renta. Juanma Moreno acaba su segunda legislatura con otra bajada de impuestos, y aún puede anunciar alguna rebaja más mientras la consejera de Hacienda, Carolina España, termina de cerrar la envolvente del Presupuesto de 2026, cuyo volumen será algo superior a los 51.000 millones de euros.

La economía andaluza aún va a seguir creciendo a lo largo del próximo año, sin las incertidumbres que dejó el inicio de la guerra de Ucrania y una vez descontada la reacción arancelaria de Donald Trump. Las previsiones oscilan entre el 1,9% y el 2,1% para la comunidad, así que el Presupuesto será expansivo, aunque no tanto como lo fue el de 2025, que llegó a crecer un 4,4%, unos 14.000 millones de más. Esas cuentas se quedaron en un gasto de 48.800 millones de euros y ahora se superarán los 51.000 millones. Juanma Moreno no tiene problemas para aprobarlos, antes de que finalice el mes de ocutubre entrarán en el Parlamento para ser aprobados antes de Fin de Año. A partir de entonces, se entra en tiempo de descuento, en cualquier momento puede disvolver la Cámara y convocar elecciones. Las apuestas se concentran a finales de marzo, el fin de semana anterior a Domingo de Ramos.

La rebaja fiscal que Moreno ha ido revelando esta semana es de las que tienen eco. En Andalucía hay censadas de modo oficial, 2,29 millones de mascotas, un número equivalente a una cuarta parte de su población, y la Junta calcula que se beneficiarán casi 800.000 personas. Posiblemente más: son las que adquieran o adopten un animal, que podrán deducirse los gastos de veterinario hasta un tope de 100 euros. Es el mismo límite que se deducirán quienes van al gimnasio. Y a todo esto se une una ampliación de las deducciones que ya existen para el alquiler de vivienda, aunque sólo podrán acogerse inquilinos de menos de 35 años y más de 65 años y con el límite de 25.000 euros de ingresos anuales por persona.

Juanma Moreno es quien ha propuesto las deducciones de los gimnasios, lo hizo años atrás, convencido de que beneficia a mucha población y de que el deporte es una garantía inmejorable de buena salud. En el caso de las deducciones veterinarias, han sido los propios colegios profesionales quienes trasladaron la propuesta a la Junta. Ambas se aplicará con carácter retroactivo; es decir, que se aprueban para incluirlas en la declaración del IRPF de 2025, la que se hace en los primeros meses de 2026, justo el período electoral.

Andalucía va a aprobar a finales de diciembre el presupuesto más grande de las administraciones públicas españolas. Lo probable es que el Gobierno central también deba prorrogar las cuentas, ya que este martes vence el plazo para que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros y no hay acuerdos ni con Junts ni con Podemos. La Generalitat de Cataluña, la segunda comunidad en población, también tiene prorrogado sus presupuestos, por lo que Moreno será el primero en inaugurar las grandes cuentas de 2026.

Juanma Moreno inició sus mandatos con notables rebajas fiscales, pero el margen ya sólo da para este tipo de anuncios populares. Si la bajada continuada de impuestos se aproxima a los 1.000 millones de euros a lo largo de dos mandatos, la de ahora sólo llega a los 55 millones de euros. No hay otras posibilidades en una comunidad donde el gasto sanitario no deja de crecer. En 2025 fue de 15.247 millones de euros, dos veces el presupuesto de gasto de Aragón. Fuentes del Gobierno andaluz han indicado que la Consejería de Salud volverá a concentrar la subida, mientras que Educación, que es la segunda mayor partido, se estabiliza debido a la caída de alumnos.

El Gobierno andaluz va a dejar la partida del pago de los intereses financieros tal como había previsto el año pasado; es decir, no tendrá en cuenta la posibilidad de sumarse a la quita de la deuda estatal que el Congreso aprobará en torno a la entrada de 2026. Aunque ello podría suponerle un ahorro de unos 400 millones de euros, el PP andaluz se muestra muy seguro de no acudir a esta condonación.