El pleno vota este lunes el presupuesto de Sanz con el escenario de la cuestión de confianza si no prospera

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, tiene fijado para las 9,30 horas de este lunes un pleno extraordinario destinado a someter a debate y votación el nuevo proyecto presupuestario municipal de 2024, que asciende a 1,29 millones de euros tanto en ingresos como en gastos, en lo que se refiere a su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con las de sus empresas municipales y demás entidades satélite.

Al respecto, recordemos que el PP gobierna en minoría y solitario con 14 concejales de un total de 31 y meses atrás desistía de elevar al pleno su proyecto de nuevos presupuestos, al no reunir apoyos entre la oposición para su aprobación.

Para ello, los populares señalaban el "no" previo de todos los grupos de oposición, el PSOE, Vox y la coalición Podemos-IU; a los nuevos presupuestos en los órganos de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el IMD, el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), la Agencia Tributaria, el Patronato del Real Alcázar y la sociedad Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa).

Así, los populares optaban por prorrogar los presupuestos municipales de 2023, diseñados por el anterior Gobierno local del PSOE, acometiendo desde entonces diferentes modificaciones presupuestarias de gran envergadura, para las vicisitudes de la actual gestión municipal.

Pero más recientemente, tras negar el planteamiento de un pacto de gobierno con Vox y asegurar que planea seguir gobernando en solitario, el alcalde reconocía que "seguramente fue un error no presentar el presupuesto" al pleno, pero entonces no lo consideró"necesario por el no" de los grupos de oposición, que son el PSOE, Podemos-IU y Vox, en las comisiones informativas.

AHORA SÍ AL PLENO

Al punto, anunciaba que había decidido elevar al pleno el nuevo proyecto presupuestario, como "nueva oportunidad" para reconducir la situación presupuestaria, recordando que las cuentas prosperarían con la mera abstención de la oposición y señalando especialmente al PSOE, porque dicho partido, si facilita la aprobación del nuevo presupuesto, podría "evitar la entrada en el gobierno local de esa como llaman ultraderecha", en alusión a Vox, partido que frente a la tesis del PP asegura que sí hay negociaciones para un ejecutivo de coalición.

En cualquier caso, el alcalde advertía de que la ciudad "necesita un presupuesto" actualizado y apelaba a la "responsabilidad" de los grupos.

Y especialmente, anunciaba que en caso de que el presupuesto no prospere en el pleno, fijado finalmente para las 9,30 horas de este lunes, planteará una "cuestión de confianza vinculada al presupuesto", mediante la cual si tampoco sale adelante la propuesta del Gobierno local, los grupos de oposición tendrían un mes para formalizar una moción de censura que se antoja directamente impracticable al necesitar la unión del PSOE, Vox y Podemos-IU, extremo que el PSOE ya ha calificado de "imposible".

APROBACIÓN "AUTOMÁTICA" DEL PRESUPUESTO

Si no fuese formalizada la moción de censura en dicho periodo de tiempo, según Sanz, "el presupuesto quedará automáticamente aprobado" por aplicación de la normativa.

Este planteamiento era abordado en el último pleno ordinario, en el que el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, reprochaba al alcalde que pretenda aprobar el presupuesto mediante la fórmula de la cuestión de confianza, sin contar con el apoyo de "la mayoría del pleno".

Al punto, el alcalde le respondía que el Gobierno local ve "perfectamente asumibles 15 de las 27 medidas" propuestas por los socialistas en la negociación del nuevo presupuesto, con lo que reiteraba al PSOE su petición de que se abstenga ante las nuevas cuentas diseñadas por el PP. El PSOE, según el alcalde, tiene "otra oportunidad" para "abstenerse" y que la ciudad "no siga perdiendo el tiempo".

LA REACCIÓN DEL PSOE

Ante ello, la concejala socialista Sonia Gaya precisaba el PSOE entregó sus propuestas al Gobierno local "hace más de tres meses para intentar ver si había algún punto de acuerdo para unos presupuestos" y en la reunión del día previo a la sesión plenaria en la que Sanz hizo este anuncio con relación al PSOE; "el gobierno municipal contestó que no, que no está dispuesto a tocar el documento de presupuesto, que no está dispuesto a ir hacia atrás para incorporar cuestiones" novedosas en las cuentas."No les creemos, no tienen credibilidad, no les vamos a dar un cheque en blanco que pueden cumplir o no después de tener unos presupuestos aprobados, por lo que pedimos al gobierno local y a Sanz que no inventen ya más cosas, que dejen de jugar con la cuestión presupuestaria y que hagan lo que tienen que hacer", remarcaba la edil del PSOE, en aquel pleno ordinario del que han transcurrido ya unos días.