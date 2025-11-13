El presidente del Parlamento desaloja una manifestación frente al salón de plenos

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha reprendido a los tres grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante, por el apoyo de algunos de sus diputados a la protesta de un pequeño grupo de trabajadores del Infoca en el Patio del Recibimiento, frente al salón de plenos. El diputado del PSOE-A Mario Jiménez; el diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, han respaldado con su presencia, la protesta de seis trabajadores del Infoca, que han mostrado una pancarta en el Patio del Recibimiento del Parlamento en la que se podía leer Infoca 100% todo el año. Antigüedad ya. Los gritos de los concentrados se escuchaban claramente mientras se desarrollaba el pleno.

Durante el desarrollo de las preguntas de los portavoces parlamentarios al presidente de la Junta, Juanma Moreno, Aguirre ha tomado la palabra tras acabar la formulada por la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, para expresar su malestar por la participación de esos tres diputados en dicha protesta. "Es impresentable, y yo creo que es un ataque a la libertad de este Parlamento que se haya visto una manifestación justo en el Patio del Recibimiento apoyada, y ahí está la foto, por determinados miembros de grupos parlamentarios de este Parlamento, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía", ha indicado el presidente de la Cámara, para quien se trata de un "abuso contra la libertad y contra todos los andaluces".

Aguirre ha añadido, con tono de enfado, que ese "no es el sitio para manifestarse y menos cuando estamos con la soberanía popular dentro de que es un pleno en control al Gobierno", y ha manifestado que ha dado orden de desalojo de la institución de esos trabajadores del Infoca.

Por su parte, el portavoz del grupo del PP, Toni Martín, también se ha referido a esta protesta durante su turno de pregunta al presidente de la Junta. Ha preguntado "qué va a ser lo siguiente" cuando miembros de los partidos que en su día "rodearon el Parlamento de Andalucía para evitar que el presidente que habían elegido todos los andaluces tomara posesión", hoy se han levantado de sus escaños "para agarrarse a una pancarta" dentro de la institución. "¿Montarle un escrache a Juanma Moreno dentro del Parlamento?", ha planteado Toni Martín, quien ha dicho que son actitudes "de matones".