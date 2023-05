El presidente del TSJA ve "evidente falta de voluntad política" para modernizar la justicia

A su juicio, hay una " evidente falta de voluntad política " para la modernización de la justicia, apelando al conjunto de fuerzas políticas, porque tales reformas "no pueden eternizarse constantemente".

A ello se une, según ha dicho, que a la Fiscalía " no se le puede notificar nada electrónicamente ", sino que todo se le debe trasladar "en papel". "Es inconcebible que desde que comenzó la digitalización no tengamos un nivel razonable de satisfacción", se ha quejado Lorenzo del Río.

Además, ha explicado que Andalucía está "muy por debajo de la optimización de la justicia digital", detallando que el nuevo portal digital Adriano ha tenido que ser "parado tres meses y está ralentizando el trabajo" respecto al programa previamente usado, extremo que ha atribuido a que "las empresas de informática" encargadas de implantar este nuevo programa "no están haciendo bien su trabajo".

"Eso no es una justicia, porque los tiempos no son razonables y el ciudadano se siente insatisfecho con el vuelva usted mañana. Es una situación frustrante y muy dolorosa", ha dicho Lorenzo del Río, señalando que la sociedad necesita un servicio judicial con " tiempos mucho más razonables " a la hora de resolver los asuntos.

En una entrevista en Canal Sur Radio, el presidente del TSJA ha manifestado que el sistema judicial afronta actualmente un " momento muy delicado ", explicando que en términos de "tiempos razonables", el servicio de justicia "ya ha colapsado" en Andalucía, pues "no es razonable" que los procedimientos penales se resuelvan "al montón de años" después de acontecer los hechos o que un juicio rápido se celebre "más de un año" después cuando debería ser celebrado "en 15 días".

Reforma del delito de malversación

Preguntado por el planteamiento de la Comisión Europea para una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación, para armonizar las penas en el continente, una propuesta que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación; Lorenzo del Río ha apoyado "todo lo que sea homogeneizar los sistemas penales en Europa". Este planteamiento de la Comisión Europea, según ha dicho, pone de relieve que con la reciente reforma estatal del delito de malversación, "quizá las cosas no se hicieron como se debía", aludiendo a que dicha reforma fuese tramitada como "proposición parlamentaria" y no como proyecto de ley y figurase dentro de "otra ley que tenía una finalidad distinta" para la reforma del Código Penal. "Son formas de legislar que no son las más ideales en un estado de derecho", ha dicho.