El presidente Moreno apuesta por el mal menor

El tiempo se echó encima. La campana estaba a punto de sonar. La obligación de guardar 54 días entre la disolución de la Cámara y las votaciones obligaban a tomar ya una decisión. Y eso no es nada fácil para quien tiene un perfil más propicio para aguantar, resistir, sufrir y perseverar que decidir, apostar y elegir. El verano andaluz con el éxodo a las costas se echaba encima. El domingo 29 ya no hay curso escolar. El 16 es el Corpus, lo que motiva a unos a quedare en el sitio y a otros a desplazarse. Y para el 12, ay el 12, ya se acabó el plazo. La posibilidad de convocar en día laborable, una opción debidamente filtrada a quien quiso comprarla, era un disparate porque suponía un roce serio con el empresariado, un desbarajuste económico para un presidente que presume precisamente de su gestión al respecto y hasta un riesgo electoral para los intereses del propio PP...

El 19-Jha sido el mal menor para un presidente que no se atrevió al verdadero adelanto electoral, que hubiera consistido en la disolución del Parlamento antes de Navidad para abrir las urnas tras las fiestas. El gurú Michavila vaticinaba una casi mayoría absoluta para el PP andaluz por aquel entonces. Pero Moreno, bien curtido en la escuela de Rajoy (“Chichichí”), decidió quedarse quieto, mantenerse en la zona de confort de un Ejecutivo de coalición que, la verdad sea dicha, ha gozado de una armonía absoluta incluso cuando Juan Marín se ha sobreexpuesto en los medios con absurdas meteduras del pinrel.

La paz entre el PP y Cs ha sido mucho más sólida que la que presidió los gobiernos de Chaves con el Partido Andalucista, un período que acabó con un almuerzo en Robles Aljarafe como despedida cordial una vez que el PSOE barrió ya en los siguientes comicios y no necesitó de mayores apoyos. Moreno abre una nueva etapa en la que sabe que no contará ni con el dilecto Elías Bendodo, que ha apostado fuerte, muy fuerte, por cumplir su sueño de estar en la política nacional; ni con el didáctico Juan Bravo, ni con el dócil Marín, al que no hay consultora que lo salve del descalabro.

Es posible que se las tenga que ver con Macarena Olona, a la que sus compañeros de partido esperan en Andalucía para garantizarse, al menos, los veinte diputados. Mientras Moreno firmaba, por fin, el decreto de disolución del Parlamento, la izquierda a la izquierda del PSOE seguía sin ponerse de acuerdo sobre si concurrir en unión o divididos o por diócesis. Quizás lo más importante es que si lo hacen en bloque deben elegir un logotipo nítido y claro, porque a veces no son reconocibles en la papeleta ni cuando se presentan unidos.