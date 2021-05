El presidente de Invercaria "tuteló directamente" la ayuda de Juana Martín y no quería "ninguna injerencia"

El ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto ha asegurado este martes que el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo asumió directamente la "tutela" del proyecto de inversión de 850.000 euros relacionado con la diseñadora cordobesa Juana Martín y no quería "ninguna injerencia" en el mismo, al tiempo que ha afirmado que en la sociedad de capital riesgo andaluz "nadie tenía facultades salvo" el propio Tomás Pérez-Sauquillo.

Antonio Nieto, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y seis meses de cárcel por un delito de malversación, ha relatado en su declaración ante el tribunal que se incorporó a Invercaria el 16 de abril de 2016 tras haber sido llamado por Tomás Pérez-Sauquillo, quien le explicó lo que era esta sociedad pública andaluza de capital riesgo y le presentó al director de Promoción, Cristóbal Cantos. Según el ex directivo, Pérez-Sauquillo lo fichó por su experiencia como director e interventor de banca y le propuso entrar en el proyecto como "técnico financiero", ya que no fue hasta enero de 2008 cuando lo nombraron director Financiero de Invercaria.

Previamente, a principios de 2007, Pérez-Sauquillo lo nombró jefe de servicios financieros y le dio "poderes de representación", como apoderado de la sociedad, con la idea de que lo sustituyera cuando él no pudiera asistir, pero han insistido en que era apoderado pero "con cero facultades, porque en Invercaria nadie tenía facultades salvo Tomás Pérez Sauquillo", ha llegado a afirmar.

No obstante, Antonio Nieto ha señalado, en relación a los préstamos a la modista cordobesa Juana Martín, que "se enteró de que era apoderado" de la sociedad Juana Martín Andalucía -que se creó para la participación de Invercaria en el proyecto- cuando prestó declaración ante la Policía una vez iniciada la investigación de esta causa, y ha añadido que en cualquier caso era "imposible que utilizara el apoderamiento".

El acusado ha dicho que su incorporación al consejo de administración de Juana Martín Andalucía se produjo por "orden directa" de Pérez-Sauquillo, porque aunque en un principio se negó a entrar, el presidente de Invercaria le dijo: "va a ser que sí porque es un proyecto que tutelo yo directamente y no quiero ninguna injerencia".

En este sentido, ha declarado que Pérez-Sauquillo fue quien "ordenó" que se anticiparan las transferencias de parte de los préstamos participativos a Juana Martín con anterioridad a la firma de los mismos en la notaría, una práctica que "no es normal en la banca" sin haberse formalizado la operación, pero que "se hacía por orden" de Pérez-Sauquillo, ha aseverado Antonio Nieto, quien ha agregado que todos esos préstamos estaban dentro de los 850.000 euros de línea de crédito que se había aprobado en el consejo de administración de Invercaria.

El ex directivo ha continuado explicando que Juana Martín les entregó un archivador con facturas, pero ha negado que el departamento financiero ni ninguno otro de Invercaria llevara la contabilidad de la empresa porque "no tenían datos suficientes" para hacerlo, puesto que no podían saber si en ese archivador estaban todas las facturas o sí estas se habían pagado, porque la contabilidad hay que hacerla desde los extractos bancarios y verificando facturas, los cobros y los pagos. Por eso, devolvieron el archivador a la diseñadora, porque "eso no es llevar la contabilidad" de una empresa.

Por último, ha asegurado que no realizó ningún Informe de Progreso de Operación (IPO) del proyecto de Juana Martín, algo que no era de su competencia, y también ha indicado que "ni vio ni usó el plan director" de Invercaria porque "no era de aplicación" en su departamento ni "nadie se lo entregó" a la hora de actuar.

El plan director se cumplió "escrupulosamente"

En la sesión de este martes, cuarta desde que se inició el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ha terminado la declaración del ex director de Promoción Cristóbal Cantos, quien ha insistido en que en los préstamos concedidos a Juana Martín se siguieron "todos los pasos del plan director de Invercaria, que se ha cumplido escrupulosamente" y ha afirmado que la agencia Idea "estaba pendiente de que Invercaria cumpliera" dicho plan, poniendo como ejemplo que la herramienta informática donde se realizaba el seguimiento de los requisitos era de la propia Idea.

Cantos ha destacado que si no se hubiera producido la crisis económica mundial de 2008 se habrían alcanzado las proyecciones para esta empresa, pero cuando hay una crisis "lo primero que se deja de comprar es la ropa", ha precisado.