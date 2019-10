El ex presidente de Invercaria admite el "lío de documentos" pero niega las falsificaciones

El ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio ha reconocido ante el tribunal que juzga la concesión de un crédito de 100.000 euros a Aceitunas Tatis que en la sociedad pública había un "lío de documentos", pero también ha negado que él haya "falseado u ocultado" ningún papel ante la Justicia.

En esta pieza separada del caso Invercaria, sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción solicita 6 años de cárcel para su expresidente Tomás Pérez-Sauquillo por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, mientras que para Gracia Rodríguez, exadministradora de Aceitunas Tatis, pide 2 años y 6 meses.

En su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla y recogida por la agencia EFE, Julio ha recordado este lunes que él no ocupaba ningún cargo en la sociedad cuando Tatis recibió el préstamo, en junio de 2009, y que entró como consejero en abril de 2010, ya que entonces era director de Inversiones en la agencia pública Idea, accionista única de Invercaria.

En todo caso, fue él quien se encargó de "toda la relación" con el Juzgado de Instrucción número 16.

Preguntado por el Plan Director 2005-2008, Julio ha explicado que Invercaria "se regía por el derecho privado" y que ese documento era "más estratégico que un manual de procedimiento" para seleccionar inversiones.

"No pretendía ser un manual de procedimiento, que es mucho más exhaustivo, sino una guía con las reglas mínimas. Decía que toda inversión debía tener un análisis, pero no cómo hacer ese análisis", ha apostillado.

Al margen de ese Plan Director, Julio se encontró "una deficiente gestión documental" y una "desorganización de documentos", ya que "lo que los técnicos consideraban suficiente era lo que se llevaba arriba" para aprobar los proyectos que se financiaban.

El expresidente también ha admitido que el documento enviado al juzgado como propuesta de inversión para Tatis "no es una propuesta de inversión", sino que "sería una ficha inicial" porque "a lo mejor es lo único que había en el expediente".

"La intención no era confundir al juzgado", ha asegurado Julio.

"No hemos omitido ni cambiado ningún documento que se nos haya pedido. Yo no he permitido ni habría permitido falsear ni ocultar documentación. Incluso ofrecí que se entrara en el servidor de Invercaria", ha recordado.

El ex consejero delegado de Invercaria, además, ha relatado que su "primera noticia" de la ayuda a Tatis data de noviembre de 2009 a través de una llamada de Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción, y ha considerado que la empresa de La Carolina (Jaén) "no estaba alejada" del tipo de mercantiles que son "objeto de financiación con capital riesgo".

Respecto a la posterior petición de Tatis para obtener fondos provenientes de la orden de salvamento a empresas en crisis, Julio ha respondido que "una empresa en crisis es un concepto relativo" y que ese tipo de ayuda "era compatible" con el crédito de Invercaria.