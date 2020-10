El presente y el futuro de Andalucía, a través de sus jóvenes talentos

Ha cambiado nuestra sociedad, nuestra vida diaria y trabajo. La pandemia sanitaria por el coronavirus paralizó el país durante unos meses y nos ha traído hasta una nueva realidad a la que nos intentamos adaptar. Sin embargo, el futuro está a la vuelta de la esquina y hay cosas que no cambian: el talento y las ganas de cambiarlo. Como muestra, un año más, los cinco jóvenes galardonados con los XII Premios Andaluces del Futuro que concede Grupo Joly y Bankia.Aplazada la entrega de estos premios debido a la Covid-19, finalmente la gala se celebrará el próximo jueves, 8 de octubre, en el Casino de la Exposición de Sevilla. Los andaluces del futuro galardonados en la duodécima edición son: Premio al Deporte para la regatista sevillana de clase RS.X, Pilar González de la Madrid Trueba; Premio a la Empresa para Pablo Vidarte, empresario, inversor e inventor sevillano; Premio a la Ciencia para la matemática, profesora e investigadora gaditana Marina Murillo Arcila; Premio a la Acción Social, Jesús Ángel Gómez Martín, de Huelva, licenciado en Química y fundador de la iniciativa Cienciaterapia, que lleva a los niños y niñas de oncología infantil diferentes talleres de ciencia; y Premio a la Cultura, Víctor García García, violonchelista sevillano que a pesar de su juventud disfruta de un reconocido prestigio a nivel internacional.

El valor de los premios

Estos galardones, además de los 6.000 euros para cada categoría, suponen una proyección para estos jóvenes, como afirman los premiados de la edición anterior de 2019. Por ejemplo, la karateca María Torres asegura que el Premio Andaluces del Futuro “tiene una dimensión simbólica, además del dinero porque ha servido para que me conozcan más y para que me reconozcan”. Recuerda María que a la entrega de su galardón acudió el rector de su universidad, “me gustó muchísimo y recuerdo con muchísima alegría la gala”. En cuanto al premio metálico lo ha invertido en su preparación física, viajes, psicóloga deportiva o sesiones de fisioterapia.

Para el oftalmólogo e investigador Miguel González Andrades el premio ha supuesto “un gran reconocimiento a muchos años de esfuerzo y trabajo, y al mismo tiempo un acicate y responsabilidad para conseguir que la investigación que hacemos llegue al paciente”. El premio, explica, le ha ayudado a “ganar mayor visibilidad, en especial a nivel de los proyectos de investigación en medicina regenerativa e ingeniería titular en oftalmología que llevamos en el grupo que lidero en IMIBIC. Además, también ha conseguido a nivel general que la ciencia que se hace en Andalucía sea reconocida y visible para el ciudadano de a pie”. Invertir en educación. Era el objetivo del profesor y activista José David Gutiérrez, y lo ha logrado: “el dinero lo he destinado a mi formación, a una formación de calidad porque me sirvió para mi estancia de investigación sobre migraciones en la Universidad de Poitiers, en Francia”. Allí ha profundizado en su investigación sobre las migraciones de los europeos del Este, en concreto de los gitanos rumanos por Europa “y me ha sido también útil el premio para hacerme con una red de contactos importante y a darme mayor visibilidad social en mi ámbito”. Concluye José David que el galardón ha sido “una buena oportunidad para seguir avanzando en mis investigaciones, ha sido muy enriquecedor”. Francisco Gálvez Hidalgo es el nombre del empresario premiado el año pasado, “para mí un reconocimiento a todos los que nos dedicamos al sector agroalimentario”. Asegura Francisco que lo normal es que a la agroalimentación “no le den premios, por eso el de Andaluces del Futuro es un reconocimiento al desarrollo e innovación de la nueva generación de este sector”. Con los 6.000 euros ha creado, junto a sus socios, guacamolecapital.com “destinado a fomentar proyectos innovadores en el agroalimentario. Ya tenemos cuatro sociedades puestas en marcha y funcionando”. Por último, el premiado en la categoría de Cultura, Rafael Rodríguez Villalobos (dedicado a la dirección de escena operística, aunque también ha dirigido proyectos teatrales como dramaturgo, escenógrafo, figurinista o iluminador), afirma tajante que el premio ha supuesto “un reconocimiento en mi tierra, no solo a mi persona, sino a la nueva generación de aristas de ópera, dándole mucha visibilidad”. Dice que el mundo de la ópera, considerado elitista, “se ha hecho con un sitio en la prensa permitiendo ser más visible”. La cuantía económica, por otra parte, la ha invertido en “todo lo que hay detrás de un proyecto: viajes por Europa, reuniones de trabajo, visitas..., porque llegar a estrenar un proyecto es un camino largo y costoso”.