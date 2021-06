Anuario Joly Andalucía: del año histórico de la pandemia a la oportunidad histórica de liderar la recuperación

Del año histórico de la pandemia a la oportunidad histórica de liderar la recuperación. La presentación del Anuario Joly, una publicación que está a punto de cumplir dos décadas de trayectoria, se ha convertido ya en un valioso barómetro social, político y económico para evaluar las fortalezas y debilidades de Andalucía y su posición en el contexto nacional e internacional. Aunque la distancia de seguridad, los saludos imposibles y las mascarillas siguen recordándonos que no podemos bajar la guardia, la campaña de vacunación ha cogido velocidad de crucero y con ella no sólo empezamos a saborear la (nueva o vieja) normalidad, también a calibrar si se han hecho los deberes para fijar los pilares de la reconstrucción.

El Anuario de Andalucía que Grupo Joly publica desde hace 19 ediciones con el patrocinio de Telefónica se ha presentado este jueves en los Reales Alcázares de Sevilla radiografiando el año más duro, intenso y atípico de nuestra historia pero evidenciando también que, por primera vez, la comunidad andaluza tiene razones (objetivas) para salir reforzada. Ya no cerramos todos los rankings; también los lideramos.

Confianza y optimismo. Más futuro que pasado. Lo que podría haberse convertido en la crónica negra del 2020 se ha transfigurado en un ejercicio de autocrítica e inflexión sobre el desafío y oportunidad que tiene Andalucía para sacar partido al peso poblacional, territorial, político y económico que tiene en España. Ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien remarcó el tono constructivo de todas las intervenciones clausurando el acto y poniendo el foco en la reunión que mantendrá el próximo 17 de junio con el presidente del Gobierno.

"Sin Andalucía, España no sale de la crisis"

"Andalucía tiene vocación de liderar este nuevo tiempo. Sin Andalucía, España no sale de la crisis". Más de dos años después de coger las riendas del Gobierno andaluz, Moreno se reunirá con Pedro Sánchez en un encuentro al que se propone acudir con el respaldo de todos los partidos y como portavoz, no de un Gobierno ni de un partido, sino de toda Andalucía. El reparto de fondos europeos Next Generation, un instrumento esencial para apuntarla la recuperación, ya se presenta como un nuevo campo de confrontación territorial y el líder del PP está convencido de que Andalucía puede y deber ocupar un papel "destacadísimo".

Como ya hizo el año pasado cuando emplazó a la unidad "por encima de siglas y trincheras ideológicas para salir de la crisis", Moreno volvió a apelar a la "cooperación" y a la "lealtad institucional" haciendo una llamada a supeditar los intereses partidistas a las necesidades reales de la población: "No vale hacer la guerra por tu cuenta con un enemigo tan cruel como una pandemia".

Que Andalucía "puede, quiere y debe liderar" el proceso de reconstrucción, un escenario atípico si echamos la vista atrás sobre el papel que Andalucía ha ido ocupando en las cuatro décadas de historia autonómica, ha terminado siendo el inesperado hilo conductor de la presentación del Anuario Joly. Tanto el presidente de Grupo Joly, José Joly Martínez de Salazar, como el nuevo director general de Telefónica en el Territorio Sur, Joaquín Segovia, hicieron un esfuerzo por remarcar las oportunidades que se abren para Andalucía después del año a contrarreloj de aprendizaje que ha supuesto la pandemia del Covid.

En su intervención, José Joly destacó la importancia de contar con una obra que combina el rigor y la objetividad de los datos con el análisis crítico y la interpretación para reflejar la evolución de los distintos indicadores que construyen el retrato de una Andalucía que es resultado directo de la configuración del Estado autonómico del 78, que es la tercera economía de España después de Madrid y Barcelona y que es la única que también sobrepasa el 10% de la riqueza nacional.

"Andalucía tiene peso político, población y territorio y esto hay que hacerlo valer. Andalucía es necesaria para la cohesión nacional por encima de cualquier otra comunidad". Con esta contundencia se pronunció el máximo responsable de Grupo Joly para advertir de la necesidad de obtener "mejores rendimientos" de los alcanzados hasta ahora, no solo para Andalucía sino para el conjunto de la nación. Y ello siendo consciente de la debilidad que supone para nuestra región que no haya suficientes empresas con domicilio fiscal y centro de decisión en Andalucía.

Desde el punto de vista informativo, José Joly volvió a reivindicar el papel del periodismo profesional para combatir la desinformación, los bulos y la manipulación que se han acrecentado durante el año de la pandemia al mismo tiempo que se ha registrado una audiencia récord en el caso de los medios con una trayectoria acreditada de "servicio público esencial".

Desde esta perspectiva quiso reivindicar la "legitimidad" de Grupo Joly para desempeñar una labor de información seria e independiente tan esencial en democracia y criticó la falta de madurez de quienes, desde las instancias del poder, no son capaces de entender los postulados del periodismo queriendo ver intereses espúreos, cortoplacistas y de negocio: "En las complejas relaciones entre política, medios y sociedad, lo más aconsejable es mirar atrás en la historia y ver la trayectoria de lo publicado".

La colaboración público-privada, eje en la postpandemia

Lo subrayó el presidente de la Junta y lo reclamó también el máximo responsable de Telefónica en Andalucía: la pandemia ha trastocado nuestra forma de entender las relaciones sociales, nuestros hábitos domésticos y nuestro entorno laboral de desarrollo profesional, pero también ha intensificado procesos de transformación que se venían advirtiendo desde la crisis económica de 2008 y ha puesto de manifiesto tanto el factor diferencial que en esta pandemia ha significado "la tecnología" como el papel estratégico que a partir de ahora tendrá la "colaboración público-privada".

Sinergias. Las mismas que Juanma Moreno reclamó para evitar que Andalucía tenga un trato de agravio en el reparto de los fondos europeos Joaquín Segovia las defendió para darle la vuelta a la pandemia y aprovechar las oportunidades que ha significado tener que digerir de la noche a la mañana una crisis inesperada teniendo de aliado el factor tecnológico y la digitalización.

"¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido 20 años antes? Sin las infraestructuras de conexión, sin el uso intensivo de la tecnología que hemos visto cuando hemos estado confinados..." Su pregunta quedó flotando en el ambiente haciendo cómplices a todos los asistentes de esos duros meses de encierro en que leímos más que nunca, vimos más series que nunca y tuvimos que aprender a teletrabajar.

Como recordó Segovia, ha habido más pandemias pero en ninguna la tecnología ha pasado a tener un papel tan protagonista. "Y lo relevante de esta crisis -subrayó- es que nos ha pillado con los deberes hechos; con las infraestructuras de comunicación "a la altura de las circunstancias" como reflejan los datos de despliegue de fibra de Telefónica en España (por encima de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntas) y con el liderazgo en el 5G.

Ese mismo tono optimista es el que subrayó Moreno en la clausura cuando reconoció que "2020 ha puesto a prueba todas las costuras de nuestro sistema", ha pasado una factura tremenda, pero también nos ha dejado una valiosísima enseñanza sobre la importancia de la investigación científica, la necesidad de proteger los eslabones más débiles de la sociedad (nuestros mayores) o la urgencia de que "trabajemos todos en red".

En su opinión, un dato aislado como que, por primera vez, Andalucía haya superado en Cataluña en número de autónomos tiene un trasfondo muy importante por cuanto habla de un cambio cultural y un despegue de la aventura del emprendimiento en nuestra comunidad. "Arriesgar es fundamental", advirtió el presidente confiado en que las lágrimas y la ruina que ha traído 2020 podamos verlas el próximo anuario transformadas en sonrisas "donde ahora solo vemos mascarillas".