Preocupación en Andalucía ante la amenaza de los aranceles de Trump

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus declaraciones sobre España, país al que confundió con un miembro de los BRICS (potencias emergentes) y al que criticó por su “baja” aportación a la OTAN, amenazando por ello con subidas de aranceles, ha multiplicado las reacciones políticas en nuestro país. Ante este error del nuevo presidente estadounidense, cometido el pasado lunes justo en el día en que juraba su cargo, el Gobierno se mantuvo al margen, eludiendo la confrontación y manteniendo que es “un socio fiable” y que hará todo lo posible para continuar teniendo una relación estratégica con Estados Unidos.

Es el mensaje que dio este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien ante el error de Trump se limitó a señalar que “evidentemente España no es un BRIC, no es un país emergente” y ha dicho que no sabía si fue una confusión o no. Sobre la amenaza de subir aranceles, recordó que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos países y ha insistido en que España es el “principal motor” económico de la UE, reiterando además el compromiso “absolutamente claro y firme” con la OTAN al recordar que es el octavo país contribuyente de los 32 que integran la alianza.

En la misma línea se pronunció también la ministra de Defensa, Margarita Robles, al subrayar desde Beirut que España “es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido”, con más de 3.800 militares en misiones de paz y con presencia en Letonia, Eslovaquia, Rumanía o Turquía en el ámbito de la Alianza. Así, Robles destacó el enorme esfuerzo inversor de España en defensa, en relación con el objetivo acordado en la última cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, para que los países miembros aportaran al menos el 2 por ciento, un objetivo que España se comprometió a alcanzar en 2029.