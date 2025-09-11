PP y PSOE piden a Montero que reúna al Consejo de Política Fiscal por un nuevo modelo de financiación

Era una proposición trampa. Pero el PSOE andaluz no ha caído en ella. Y el resultado es que el Parlamento andaluz le pide mayoritariamente (con la negativa de Vox) a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, a través de una negociación multilateral, se acuerden las bases de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Eso además de reivindicar que el nuevo modelo tenga en cuenta "las singularidades" de Andalucía para asegurar unos servicios públicos de calidad, además de afirmar la vigencia del acuerdo del grupo de trabajo de 2018 que aprobó la Cámara andaluza a instancias precisamente de María Jesús Montero.

El PP había registrado para el primer pleno del Parlamento del nuevo curso político que se ha celebrado este miércoles y jueves, una iniciativa calcada de la que los socialistas asturianos habían presentado en su Cámara autonómica y que allí habían aprobado los diputados del PP. Desde las filas populares querían evidenciar que en Andalucía no tenían autonomía para reivindicar nada ante María Jesús Montero, candidata también a la Junta, pero los socialistas han apoyado la propuesta en todos sus puntos excepto en uno en el que se rechaza "la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidadades en detrimento de otras", y que también se ha encontrado con la oposición de Por Andalucía y Adelante Andalucía, que sí han aproyado las otras reclamaciones ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

La contrapartida socialista pasaba por forzar al Gobierno andaluz a acogerse a la condonación de la deuda autonómica, pero Juanma Moreno no se ha movido de su sitio a pesar de las presiones, "por 140 millones de euros (al año) no voy a perder la dignidad para salvar a los independentistas", le decía a la portavoz del PSOE, María Márquez. "¡Cómo se nota que el dinero no es suyo, señor Moreno, sino de todos los andaluces!" era la respuesta de la socialista que al término de las votaciones aumentaba sus críticas, "¿Andalucía o Feijóo? Tenemos un presidente en Andalucía que prefiere confrontar con María Jesús Montero antes que defender los intereses de los andaluces".

Durante el debate parlamentario, que se desarrolló en un tono de respeto y con intercambio de argumentos políticos en su mayoría, el diputado del PP Pablo Venzal daba una pista a la ministra de Hacienda sugiriéndole que uniese la condonación de la deuda con un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, introduciendo así un nuevo elemento para la negociación. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, pretendía ir más allá pidiendo al Gobierno andaluz que se comprometiese con la armonización fiscal de todas las comunidades, una iniciativa que no logró salir adelante.