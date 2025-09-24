El PP se hace un lío con el expediente de García Caparrós

La semana iba bien para el Gobierno andaluz. Marcaban la agenda con los anuncios de las rebajas fiscales precisamente en el inicio del curso político que terminará con las elecciones autonómicas. Pero "una falta de coordinación o de desconocimiento" (palabras de la portavoz de la Junta) ha puesto una piedra en el camino del discurso andalucista de Juanma Moreno. Porque el PP ha votado en contra en el Congreso de la desclasificación de los archivos relacionados con el asesinato del joven sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós en la manifestación de 4 de diciembre de 1977.

Una desclasificación que ha salido adelante por los votos del resto de formaciones políticas. Lo grave del asunto es que en el Parlamento de Andalucía, el PP votó a favor de esta iniciativa y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha reunido en varias ocasiones con las hermanas García Caparrós, Dolores, Purificación y Francisca, para mostrarle todo su apoyo para que se conozca toda la verdad de lo que sucedió en aquella manifestación y quién disparó la bala que asesinó al joven malagueño.

La versión del Gobierno andaluz que ha dado la portavoz, Carolina España, es que los diputados del PP desconocían que se estaba desclasificando el informe del asesinato del andaluz, creían que se debatía sobre un precepto que va en contra de la Ley de Memoria Histórica. "Ha habido una falta de información, no sabían que se votaba lo referente a ese expediente".

La portavoz del PSOE, María Márquez, no ha tardado en preguntarse "¿Cómo un presidente de la Junta de Andalucía vota en contra de un Hijo Predilecto de Andalucía?". Según ha dicho públicamente, la postura del PP en el Congreso "le quita la careta" al presidente andaluz sobre el "andalucismo de pacotilla al que siempre recurre", al tiempo que le ha exigido a la Junta y al propio Moreno que den explicaciones sobre esta decisión.

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía considera que es un "vergüenza" que el PP en el Congreso haya rechazado un acuerdo parlamentario que se tomó en la Cámara regional con el apoyo también del grupo parlamentario popular. "Qué barbaridad que Moreno guarde este silencio con lo que han hecho sus compañeros del PP votando en contra de que esta satisfacción llegue por fin a la familia de García Caparrós", ha indicado la parlamentaria, quien ha acusado al presidente andaluz de ser alguien "débil dentro de su partido" y alguien "incompetente, incapaz o las dos cosas".

Sin entrar en la falta de apoyo del PP en el Congreso, la diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza ha criticado lo "tarde" que, a su juicio, llega esta medida, casi 40 años después de que el 4 de diciembre de 1977 se produjeran los hechos durante la manifestación en Málaga por la autonomía de Andalucía. "Por fin sus hermanas podrán conocer los nombres de los responsables de esa carga policial, de los asesinos que lamentablemente ya no están con nosotros, pero al menos van a tener el conocimiento de quiénes eran aquellas personas, se van a remendar las heridas, hacer algo de justicia", ha defendido Iza.

Por su parte, el portavoz del PP, Toni Martín, ha sostenido que su grupo tiene en este asunto "una postura muy clara" que acordó en su momento con un partido de ámbito "radicalmente distinto" como Adelante Andalucía y ha avanzado que va a intentar enterarse de lo ocurrido en el Congreso porque lo estaba haciendo "ahora" a través de las preguntas de los periodistas.

El PP apoyó en noviembre de 2022 una proposición no de ley (PNL) de la formación andalucista en la que se pedía al Gobierno considerar a García Caparrós como víctima por su lucha en favor de la consolidación de la democracia, así como solicitar la desclasificación de la Comisión de Encuesta, sin anonimizar nombres propios, y toda la información relativa a los hechos que permanecen bajo secreto.