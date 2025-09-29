El PP andaluz prepara su congreso en busca de un perfil propio y moderado

La primera cita es esta tarde en un hotel sevillano. Y no han invitado a los afiliados sino a representantes de la sociedad civil, a los que quieren “escuchar” además de darles un sitio en el 17 Congreso Regional que se va a celebrar el primer fin de semana de noviembre. Este formato, “Foro oportunidades de futuro” lleva por título, se va a repetir hasta en otras dos ocasiones en sendas provincias con la misma filosofía.

Porque ese es el principal objetivo que tienen con este cónclave, además de cumplir los estatutos del PP, claro. No quiere perder el contacto con la ciudadanía y que los invada el síndrome de San Telmo. En términos internos está todo resuelto. No hay rival frente a Moreno y los cambios en la dirección del PP andaluz se prevén mínimos, algunos ajustes que no van a levantar la bronca en las provincias; el poder funciona como un bálsamo.

La preocupación está en el crecimiento de Vox que anuncian las encuestas y que podría arrebatarles la mayoría absoluta. Por eso Juanma Moreno ha ordenado a todos sus consejeros que salgan a la calle, que se relacionen con cuanta más gente mejor y quiere un congreso en el que se muestre un partido centrado y acompasado con la realidad sociológica de Andalucía. En las oficinas de la calle San Fernando trabajan en cómo mantener el voto prestado del PSOE a la vez que retener a los votantes que se están yendo a la derecha. La ponencia política que ha encargado a Carolina España, ¿será la próxima candidata a la Alcaldía de Málaga?, jugará con ambos equilibrios.

Desde hace cuatro años, cuando se celebró en Granada el último Congreso Regional, el PP andaluz ha crecido mucho; acudirán a Fibes 2.160 compromisarios, mientras que fueron 1.452 en 2021. La provincia con mayor número de afiliados es Málaga que aporta 357 compromisarios; le sigue Granada, con 313 compromisarios; Cádiz, con 297; Sevilla ocupa el cuarto lugar con 272; Córdoba tiene uno menos, mientras que Jaén aporta 215, Huelva 192 y Almería, 183.

Los avales

Con estas cifras que se calculan siguiendo una proporción establecida en los estatutos, la batalla de las provincias está ahora en los avales. Juanma Moreno sólo necesita 300 para presentarse a la presidencia del PP andaluz, pero en todos los rincones, los cuadros del partido están en una pugna por ver quién presenta más firmas de apoyo al líder, cuyo plazo acaba hoy; será la primera muestra de los equilibrios internos. En 2021 logró 27.459 avales y en 2017, lo apoyaron 11.300 afiliados.