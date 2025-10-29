El portavoz del PP en el Parlamento andaluz reitera que los partidos de izquierdas "fracasaron" en la manifestación del cribado

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido este miércoles el derecho de los ciudadanos a manifestarse, pero ha recalcado que los partidos de izquierda, el PSOE-A y sus "satélites", fueron los que "fracasaron" en su intento de "manipulación" de la concentración que se desarrolló el pasado domingo en el entorno del Palacio de San Telmo de Sevilla en defensa de la sanidad pública tras la crisis del cribado de cáncer de mama.

Martín ya calificó el mismo domingo como "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos" la citada concentración convocada por Amama, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó al día siguiente que "nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente".

"Efectivamente, como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, una manifestación siempre es un éxito de los ciudadanos, que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, nadie lo pone en duda, faltaría más", ha señalado este miércoles Toni Martín, en rueda de prensa en el Parlamento.

"Pero de la misma manera he de decir que al PSOE y a la oposición sincronizada de la izquierda en Andalucía no le salieron las cosas como pretendían y como habían generado sus propias expectativas", según ha añadido Martín, apuntando que esos partidos no alcanzaron "sus expectativas ni de lejos" con la concentración.

A su juicio, el "PSOE-A y sus satélites han estado intentando desde el primer día manipular a su antojo e interés a las asociaciones de mujeres con cáncer de mama": "No les ha importado para nada el daño que le han hecho con esta estrategia a estas asociaciones y a su noble tarea de defender y de representar a mujeres con cáncer de mama".

Para Martín, "cada vez que hay una causa de por medio, por digna que sea, la izquierda en Andalucía hace todos los intentos posibles de manipulación política de la misma" y ve un "interés político en ese drama". Y con los problemas con el cribado de cáncer de mama, según ha añadido el portavoz del PP-A, "se nota demasiado que el PSOE-A intenta poner sus manos en este asunto tan grave y tan sensible solamente por el afán de atacar a Juanma Moreno y a su Gobierno".

Ha pedido al PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, que "abandone ya" esta estrategia: "Si no es por respeto a Juanma Moreno y al Gobierno de Andalucía, al menos que sea por respeto a los andaluces y a las mujeres con cáncer de mama".