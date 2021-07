El 17% de los ingresados por Covid este fin de semana en Andalucía eran personas inmunizadas

Las vacunas funcionan, pero el alto nivel de transmisión delCovid-19 que se está registrando en los últimos días tiene consecuencias que, cada vez más, parecen parte de etapas anteriores de la pandemia. El 17% de los 102 ingresados por esta enfermedad en Andalucía en el pasado fin de semana son personas con la pauta vacunal completa. Es cierto, explican desde la Consejería de Salud, que son personas de edad muy avanzada y, por lo tanto, muy vulnerables al SARS-CoV-2. Esto se debe a que su debilitado sistema inmune responde menos favorablemente a la protección que proporcionan los fármacos. Con todo, las vacunas funcionan y hacen posible que ese porcentaje sea sólo del 17%, ya que hace meses los mayores ocupaban casi todas las camas hospitalarias disponibles en Andalucía.

“Nadie es más fuerte que el virus”. La sentencia de Elías Bendodo en su comparecencia semanal en San Telmo es una llamada de atención que tiene su traducción en estos datos hospitalarios. A ese 17% de personas inmunizadas hay que sumar un 19% de personas que sólo habían recibido el primer pinchazo, entre los que destacan los que pertenecen al grupo de entre 60 y 69 años con la primera dosis de Astrazeneca y que estaban a la espera de la segunda. Esto es, en parte, por los bloqueos que ha sufrido este fármaco, pero también porque tiene un periodo entre las dosis muy amplio en comparación con los sueros de ARN mensajero. Acelerar este proceso es, de hecho, una de las prioridades del plan de vacunación autonómico en estos momentos.

El desglose de los ingresos de este fin de semana revela algo casi lógico. Que la mayoría de hospitalizados son personas sin vacunar; concretamente, el 64%. Los jóvenes representan una parte de ese porcentaje, ya que el 40% de los 102 pacientes con Covid que necesitaron hospitalización en el pasado fin de semana tenían menos de 40 años. Esa cifra es también es el resultado del aumento de los contagios que en el grupo de edad de los 20 a 29 años ya alcanza una incidencia de 798 casos por 100.000 habitantes, más del doble de la tasa general. También es relevante la incidencia en el grupo de 30 a 39, con 402 casos, frente a los 298 contagios en 14 días registrados ayer en Andalucía en el conjunto de la población.

Sin vacunar

El 84% de esos menores de 40 años no estaban vacunados, ya que se trata del grupo de edad con menor porcentaje de inmunización. Esto es una consecuencia del plan de vacunación, que ha ido dejando a los más jóvenes para el final. Pero hay un porcentaje de personas que han optado por no ponerse la vacuna y ahora sufren las consecuencias de ello. Más allá de esos 102 ingresados del fin de semana, hay que tener en cuenta que “el 72%” de las 122 personas que actualmente se encuentran ingresadas en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales de Andalucía son, en palabras de Juan Marín, “negacionistas”; es decir, “gente que no se ha querido poner la vacuna”, de “entre 50 y 60 años” de edad.

En este contexto, Bendodo retomó el discurso crítico con el Gobierno central por la reducción en la cantidad de vacunas que llegarán en las próximas semanas. Bendodo presionó al Ejecutivo central para que traslade esa exigencia a la UEy las farmacéuticas, aunque obvió que la reducción es, en realidad, un efecto provocado por la recepción adelantada de viales correspondientes al cuarto trimestre del año que llegaron en el segundo trimestre para acelerar el proceso de inmunización después de un acuerdo de Pfizer y Bruselas.

Plan de desescalada frustrado

Tanto Bendodo como el vicepresidente, Juan Marín, mostraron ayer su preocupación por el avance de los contagios. Ambos defendieron que la presión hospitalaria se mantiene baja en la comunidad a pesar del aumento de los últimos días, que ha elevado los ingresos por encima de los 600 después de haber dejado atrás de forma momentánea la cota psicológica de los 500. Esa circunstancia, unida al alto porcentaje de vacunación, provocan que el Gobierno andaluz combine un mensaje de prudencia con otro de tranquilidad. No obstante, el portavoz de la Junta admitió que si es necesario endurecer las medidas vigentes, se hará después de la reunión del comité de expertos de que se celebrará el próximo miércoles 21 de julio. “Teníamos un plan de desescalada, pero la variante delta lo frustró”, reconoció después Bendodo.