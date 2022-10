Moreno dispara con artillería pesada contra el Gobierno central

Las mayorías absolutas animan el temperamento de los políticos. A Juanma Moreno le ha cambiado el carácter y hasta se le ha torcido el gesto. Se le nota confiado, lanzado, y el PP de Feijóo, que no duda en agasajarlo y relanzar su renovada proyección, lo ha responsabilizado de portar el mensaje político del partido, aprovechando el revuelo nacional provocado por la última reforma fiscal del Gobierno andaluz. Cargado de la confianza que proporcionan los votos y la munición que ordena el momento político, Moreno lleva días disparando al Gobierno central con fuego real, respondiendo a cualquier dialéctica, entrando en la confrontación que sea, convirtiéndose en el azote más adusto del presidente. Hoy ha sido igual, pero en su ataque a Pedro Sánchez ha contado con obuses de artillería pesada y lo ha acusado de "faltar a la verdad" e "incumplir su programa electoral".

Ha sido en la clausura del congreso provincial del PP de Sevilla celebrado hoy en la que Moreno ha entrado en responder a los que ha denominado "insultos" proferidos por Sánchez la noche anterior en el La Toja, en cuyo foro definió de "brujo" a los gobiernos autonómicos que apuestan por la bajada de impuestos. "Le parecerá brujería que alguien cumpla con su palabra", ha contestado Moreno, contraponiendo así la supresión del impuesto de patrimonio de Andalucía con las nuevas políticas fiscales anunciadas por La Moncloa, que califica de "irresposables". "El PP no lo llama brujería, lo llama democracia", ha subrayado el presidente andaluz en unas declaraciones recogidas por Europa Press y en las que ha atacado al Gobierno por estar "acostumbrados a incumplir su programa y faltar a la verdad".

Moreno lo ha hecho, ha levantado la voz con no poca contundencia, envuelto además en la bandera de la tierra, y ha acusado a Sánchez de intentar "impedir" el avance andaluz. "A algunos les molesta tela que Andalucía sea líder. No puede entender que Andalucía lidere un debate nacional, que suene porque tenemos un modelo propio, ambición para no estar a la cola. ¿Qué malo tiene eso?", se ha preguntado con ironía el presidente andaluz, quien no ha amagado con un mensaje cercano a la amenaza: "Soy hombre de talante y diálogo, prefiero la miel a la hiel", ha afirmado Moreno, quien ha advertido de que ese talante no debe ser confundido con "falta de determinación".

"No puedo entender tantos palos en la rueda. Queremos ser líderes y estamos consiguiendo cosas importantes", ha recordado Moreno, enumerando la creación de empleo, las exportaciones, y las cifras de autónomos y de empresas como indicadores que evidencian el "liderazgo" andaluz. Moreno ha destacado los secretos de sus políticas, basados en la "bajadas de impuestos" y en la "reducción de trabas administrativas".