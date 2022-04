El mundo de la política y el deporte despiden con elogios a Imbroda

Los que conocieron a Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte en Andalucía, se han despertado este domingo con la amarga noticia de su muerte. Los mensajes de cariño y elogios no se han hecho esperar poco después de conocerse la pérdida.

Feijoó: "Es la peor noticia que hemos recibido"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: Es "la peor noticia" de "los últimos días".

El líder popular dedica estas palabras a Imbroda: "Un recuerdo de reconocimiento a nuestro amigo y compañero el consejero de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. Nuestro abrazo a toda su familia, su familia personal y su familia política", al inicio de su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Sevilla.

Bendodo: "Ha sabido servir a España y a Andalucía"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha destacado la "infinita humanidad" de Imbroda, quien "ha sabido servir a España, a Andalucía y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega". "Siempre es repentino, siempre es inesperado y siempre es doloroso", ha expresado también en una publicación en Twitter.

Siempre es repentino, siempre es inesperado y siempre es doloroso. Hemos perdido a Javier Imbroda.Compañero en el Gobierno, de infinita humanidad que, en cada desempeño en su vida, ha sabido servir a España, a #Andalucia y ha sido un enorme ejemplo de valores y entrega. pic.twitter.com/KGsGys9xRO — Elías Bendodo (@eliasbendodo) April 3, 2022

Jesús Aguirre: "Ha sido un honor estar a tu lado"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre: "qué día más triste" ha exclamado. "Ha sido un honor estar a tu lado. Gracias por tu dedicación, esfuerzo y saber hacer. Todo mi cariño hacia tu familia y todos aquellos que tuvieron la enorme suerte de conocerte y trabajar contigo", ha dedicado al fallecido.

Javier, qué día más triste. Ha sido un honor estar a tu lado. Gracias por tu dedicación, esfuerzo y saber hacer. Todo mi cariño hacia tu familia y todos aquellos que tuvieron la enorme suerte de conocerte y trabajar contigo. DEP. pic.twitter.com/6AaH3njoEL — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) April 3, 2022

Juan Bravo: "Has significado tanto..."

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo: "Hemos compartido tanto, me has enseñado tanto, has significado tanto... Valores del deporte llevados a la política, compañerismo, lealtad, y siempre haciendo vestuario con tus compañeros. Fue un privilegio jugar este partido en la Junta a tu lado, míster".

Marín "roto de dolor"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Administración Local y Regeneración, Juan Marín (Cs), ha lamentado este domingo la muerte del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con quien mantenía relación ya antes de su fichaje por parte de Ciudadanos como cargo independiente para el gobierno regional en 2019.

"Rotos de dolor por la muerte de nuestro amigo Javier Imbroda. Una persona buena, sencilla, humilde y enorme en valores. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Jamás te olvidaremos. Seguirás presente cada día en nuestra memoria. Descansa en paz. Te quiero, hermano", ha señalado Marín en un tuit.

Rotos de dolor por la muerte de nuestro amigo Javier Imbroda. Una persona buena, sencilla, humilde y enorme en valores.Gracias por todo lo que nos has enseñado. Jamás te olvidaremos. Seguirás presente cada día en nuestra memoria.Descansa en paz. Te quiero, hermano. pic.twitter.com/YLuWKduRCm — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) April 3, 2022

De la Torre e insta a "hacer realidad" su legado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha instado a "hacer realidad" su legado de investigar más sobre esta enfermedad.

Al inicio de la 42 Carrera Popular de la barriada malagueña de El Palo, donde han mantenido un minuto de silencio en su recuerdo de Imbroda, De la Torre ha asegurado que su muerte es "una noticia triste" y ha apuntado que todos "compartimos el dolor de la familia y amigos". "Se merece la gratitud y el agradecimiento", ha dicho.

El regidor ha destacado que Imbroda fue "una leyenda del deporte español", recordando que fue un deportista "extraordinario", además de seleccionador nacional de baloncesto y consejero de Educación y Deporte, "ambos temas muy ligados entre sí y muy importantes para los niños y jóvenes de toda Andalucía".

Además, ha incidido en que "ha luchado hasta el último día contra un cáncer, como hay que hacer las cosas, y se ha comprometido en vida en que se impulsara una fundación para la investigación" de esta enfermedad, "porque sentía la necesidad de hacer eso".

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde ha señalado que tuvo "una brillante carrera deportiva" y que "puso su talento al servicio de malagueños y andaluces", primero como director de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y luego como consejero.

Momentos antes de la salida de la 42ª Carrera Popular El Palo, el alcalde, @pacodelatorrep, ha pronunciado unas palabras de pésame por el fallecimiento de Javier Imbroda, consejero de @EducaAnd. Tras éstas, los asistentes han mantenido un minuto de silencio pic.twitter.com/XM8HZFtwyb — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) April 3, 2022

Carrizosa: "Un ejemplo de trabajo y honestidad"

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa: "un ejemplo de trabajo y honestidad para todos". Con estas palabras ha lamentado Carrizosa la muerte este domingo del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y compañero de partido, Javier Imbroda, a quien ha recordado como "un ejemplo de trabajo y honestidad para todos".