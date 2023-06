¿Qué poemas esconden las paredes de la Alhambra?

Los muros de la Alhambra está llenos de decoración caligráfica, escrituras cursivas y cúficas en las que no sólo podemos leer «sólo Dios es vencedor» -sobre todo en las puertas de la Fachada de Comares- (frase que se le adjudica a Zawi ben Zirí, fundador de la dinastía nazarí), sino poemas realizados por tres poetas de la Corte de Granada, Ibn al-Yayyab (1274-1349), Ibn al-Jatib (1313-1375) e Ibn Zamrak (1333-1393), que fueron secretarios de la cancillería real y primeros ministros. De entre ellos Ibn Zamrak es considerado como el más brillante de los poetas de la Alhambra.

Como muestra, presentamos algunos de los poemas que podemos encontrar en los muros de la fortaleza.

Poema de la taca derecha en el pórtico norte del Generalife

Estas tacas eran nichos, alacenas u hornacinas practicados en el muro, situados por parejas a ambos lados de los arcos o puertas de entrada a las habitaciones para contener vasijas con agua en su interior.El poema, escrito en su alfiz dice:

«Taca en la puerta del salón más felizpara servir a Su Alteza en el mirador.¡Por Dios, qué bella es alzadaa la diestra del rey incomparable!Cuando en ella aparecen los vasos de agua,son como doncellas subidas a lo alto.Regocíjate con Ismail, por quienDios te ha honrado y hecho feliz.¡Subsista por él el Islam con fortalezatan poderosa, que sea la defensa del trono!»

Tercer poema en la torre de la Cautiva

«Esta obra ha venido a engalanar la Alhambra;es morada para los pacíficos y para los guerreros;Calahorra que contiene un palacio.¡Di que es una fortaleza y a la vez una mansión para la alegría!Es un palacio en el cual el esplendor está repartidoentre su techo, su suelo y sus cuatro paredes;en el estuco y en los azulejos hay maravillas,pero las labradas maderas de su techo aún son más extraordinarias;fueron reunidas y su unión dio lugar a la más perfectaconstrucción donde ya había la más elevada mansión;parecen imágenes poéticas, paranomasias y trasposiciones,los enramados e incrustaciones.Aparece ante nosotros el rostro de Yusuf como una señales donde se han reunido todas las perfecciones.Es de la gloriosa tribu de Jazray cuyas obras en pro de la religiónson como las aurora cuya luz aparece en el horizonte.»

Poema de la puerta de Comares

«Soy corona en la frente de mi puerta:envidia al Occidente en mí el Oriente.Al-Gani billah* mándame que aprisapaso dé a la victoria apenas llame.Siempre estoy esperando ver el rostrodel rey, alba que muestra el horizonte.¡A sus obras Dios haga tan hermosascomo son su temple y su figura»

Poema de la taza de los leones

«Bendito sea Aquél que otorgó al imán Mohamedlas bellas ideas para engalanar sus mansiones.Pues, ¿acaso no hay en este jardín maravillasque Dios ha hecho incomparables en su hermosura,y una escultura de perlas de transparente claridad,cuyos bordes se decoran con orla de aljófar?Plata fundida corre entre las perlas,a las que semeja belleza alba y pura.En apariencia, agua y mármol parecen confundirse,sin que sepamos cuál de ambos se desliza.¿No ves cómo el agua se derrama en la taza,pero sus caños la esconden enseguida?Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas,lágrimas que esconde por miedo a un delator.¿No es, en realidad, cual blanca nubeque vierte en los leones sus acequiasy parece la mano del califa, que, de mañana,prodiga a los leones de la guerra sus favores?Quien contempla los leones en actitud amenazante,(sabe que) sólo el respeto (al Emir) contiene su enojo.¡Oh descendiente de los Ansares, y no por línea indirecta,herencia de nobleza, que a los fatuos desestima:Que la paz de Dios sea contigo y pervivas incólumerenovando tus festines y afligiendo a tus enemigos!»

Poema de la fuente del jardín de Daraxa

«Yo soy un orbe de agua que se muestra a las criaturas diáfano y transparenteuna gran Océano cuyas riberas son labores selectas de mármol escogidoy cuyas aguas, en forma de perlas, corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado.Me llega a inundar el agua, pero yo, de tiempo en tiempo,voy desprendiéndome del transparente velo con que me cubre.Entonces yo y aquella parte del agua que se desprende desde los bordes de la fuente,aparecemos como un trozo de hielo, del cual parte se liquida y parte no se liquida.Pero, cuando mana con mucha abundancia, somos sólo comparables a un cielo tachonado de estrellas.Yo también soy una concha y la reunión de las perlas son las gotas,semejantes a las joyas de la diestra mano que un artífice colocóen la corona de Ibn Nasr del que, con solicitud, prodigó para mí los tesoros de su erario.Viva con doble felicidad que hasta el día el solicito varón de la estirpe de Galib,de los hijos de la prosperidad, de los venturosos,estrellas resplandecientes de la bondad, mansión deliciosa de la nobleza.De los hijos de la cabila de los Jazray, de aquellos que proclamaron la verdad y ampararon al Profeta.El ha sido nuevo Sa'd que, con sus amonestaciones, ha disipado y convertido en luz todas las tinieblasy constituyendo a las comarcas en una paz estable ha hecho prosperar a sus vasallos.Puso la elevación del trono en garantía de seguridad a la religión y a los creyentes.Y a mí me ha concedido el más alto grado de belleza, causando mi forma admiración a los sabios.Pues nunca se ha visto cosa mayor que yo, en Oriente ni en Occidenteni en ningún tiempo alcanzó cosa semejante a mí,rey alguno, en el extranjero ni en la Arabia.»

Poema del arco de entrada al mirador de Daraxa

Cada una de las artes me ha enriquecido con su especial belleza y dotado de su esplendor y perfecciones.Aquel que me ve juzgue por mi hermosura de la esposa que se dirige a este vaso y le pide sus favores.Cuando el que me mira contempla atentamente mi hermosura se engaña la mirada de sus ojos con una apariencia.Pues al mirar a mi espléndido fondo cree que la luna llena tiene aquí fija su morada habiendo abandonado sus mansiones por las mías.No estoy sola, pues desde aquí contemplo un jardín admirable.No vieron los ojos cosa semejante a él. Este es el palacio de cristal;sin embargo, ha habido quien al verlo le ha juzgado un océano proceloso y conmovido.Todo esto lo construyó el Imán Ibn Nasr*;sea Dios guardián para los demás reyes de su grandeza.Sus ascendientes en la antigüedad alcanzaron mayor elevaciónpues ellos hospedaron al Profeta y sus deudos.