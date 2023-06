La victoria ciudadana en la plusvalía municipal

En este sentido, la magistrada señala que la sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la fórmula de cálculo del citado impuesto. En su fundamento jurídico sexto precisa el "alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad" y, en lo que aquí interesa, "declara que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha".

Una sentencia del Supremo de marzo llevó al Ayuntamiento a dar la razón a los recurrentes