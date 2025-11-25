El Plan de Atención Temprana atenderá a 42.000 niños andaluces en todo el territorio

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado este martes, en un acto celebrado en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, el I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029, “un plan pionero en España que sitúa de nuevo a Andalucía como referente nacional en atención temprana”, ha asegurado.

Este plan, que “nace con la convicción de que todos los niños y niñas, independientemente de sus circunstancias, tiene derecho a las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente”, puede beneficiar a más de 42.000 menores de seis años, en tanto que, ha explicado, “uno de cada 10 niños puede presentar necesidades específicas en su desarrollo”.

Antonio Sanz ha destacado que este plan, que es el “resultado de un proceso participativo, riguroso y profundamente humano”, que ha escuchado y recogido las voces de las familias, los profesionales de salud, educación y servicios sociales y diversas entidades, cuenta con “una inversión sólida y planificada” de 16.927.504,58 euros.

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ha subrayado que la atención temprana es “una política pública que protege derechos y construye equidad”, ha explicado que el plan contempla mejoras concretas ante los problemas que se han detectado en la redacción de este documento. Así, recoge formación especializada para profesionales y escuelas de familia, protocolos de detección precoz en menores de 3 años, actualización del sistema Alborada para mejorar la interoperabilidad, programas específicos para la transición al alta por edad; y acciones para mejorar la detección en contextos de vulnerabilidad y la atención en zonas rurales.

En este sentido, el consejero ha asegurado que “Andalucía vuelve a marcar el ritmo de la atención temprana en España con este plan”, como hizo al ser una de las primeras comunidades autónomas en aprobar, en 2023, una Ley de Atención Temprana. En este tiempo, ha señalado, el Gobierno andaluz ha aumentado la inversión anual en la prestación de este derecho en un 90%, pasando de 29,6 millones de euros en 2018 a 55,7 millones previstos en los presupuestos para 2026.

Más centros para los menores

Asimismo, se han incrementado el número de Centros de Atención e Intervención Temprana, de tal modo que actualmente participan en el concierto social 188, además de 21 delegaciones de competencias, “lo que nos ha permitido dar cobertura en zonas donde antes no había centros”, y se ha aumentado el número de niños atendidos cada año, pasando de 22.363 en 2018 a 34.753 en 2024.

Finalmente, Antonio Sanz ha recordado que se ha planificado una nueva licitación del concierto social, publicada en 2025, que contempla 255 lotes y 1.737.456 sesiones, con un presupuesto anual de 52,3 millones de euros. Esta nueva planificación supone un incremento del 13,10% en el presupuesto y del 5,10% en el número de sesiones, elevando además el precio por sesión de 28 euros a 30,13 euros. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la infancia. Decimos alto y claro que en Andalucía ningún niño o niña se quedará atrás. Invertir en atención temprana es invertir en futuro”, ha concluido el consejero.