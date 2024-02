Uno de los pinchazos telefónicos: "Le han entrado a Sergio Ramos y nos van a echar el muerto"

La investigación de la Guardia Civil por el asalto en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal incluye una serie de intervenciones telefónicas que han sido aportadas al juzgado como indicios de la participación de la banda de Antonio Tejado en el asalto. En uno de esos pinchazos, que fue interceptado un mes después del robo en la vivienda de la cantante, dos de los investigados conversan sobre la posibilidad de cometer otros delitos, pero se niegan porque creen que les van a cargar con el robo que el futbolista del Sevilla Sergio Ramos sufrió en su finca de la Bollullos de la Mitación el 20 de septiembre de 2023.

La llamada fue realizada sobre las 20:05 horas del 29 de septiembre y en la misma uno de los investigados comenta su interlocutor que había recibido una llamada del que está considerado como líder de la banda, el boxeador ruso Arsen Garibian, para "ver sitios de medio millón de euros", pero él le había dicho "que no, que pasa ya de esos enredos". El primero constesta que él tampoco quiere participar porque "se van a comer todo lo que está pasando, que le han entrado a Sergio Ramos y que le van a echar a ellos el muerto, pero que ellos de eso no hacen más, que si es a por droga sí, pero si no, no..."

A partir de esta escucha, los investigadores consideran que el boxeador ruso es la persona que "ofrece información privilegiada sobre posibles objetivos factibles de ser asaltados", por lo que se evidencia que esta banda "continúa, al menos, planificando hechos delictivos similares al investigado", en alusión al asalto en la casa de María del Monte.

De esa escucha, la Guardia Civil concluye que ambos interlocutores están refiriéndose a que ese tipo de robos en el interior de vivienda "no quieren volver a realizarlo, llegando a indicar que el robo de Sergio Ramos se lo quieren atribuir a ellos" (se entiende que los investigadores), pero sí se evidencia a juicio de los agentes que "hay otro robo que sí lo han cometido ellos y que sería similar a éste (robo en el interior de una vivienda y a alguien conocido)".