Unas 200 personas reclaman a la Junta "que recapacite" y ejecute "otro acceso" al futuro centro de salud Alameda

Unas 200 personas han participado este miércoles en una concentración para reclamar a la Junta de Andalucía "que recapacite" y ejecute "otro acceso" al futuro centro de salud Alameda. El objetivo es evitar que los vehículos accedan por el vial aledaño al parque del mismo nombre y junto al que se ubica el CEIP Jesús María, como actualmente está planteado.

Impulsada desde el Asociación de Madres y Padres (Ampa) del citado colegio con el apoyo de otros colectivos, como Ecologistas en Acción, la protesta se produce, además, un día después de que se constituyera la Plataforma 'La Alameda no se toca'.

Han sido en torno a 200 personas las que han respondido a este llamamiento, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno."El objetivo es paralizar la obra y que se construya un acceso alternativo", ha explicado Violeta García, de la citada Ampa, si bien ha hecho hincapié en que "es un tema de la ciudadanía" en general, puesto que se trata de "un lugar emblemático para todos los jiennenses".

También desde esta asociación, Víctor Rodríguez ha afirmado que "hasta ahora han sido todo negativas" a la petición de cambiar la entrada de vehículos al centro de salud que la Junta de Andalucía construye en parte de la estructura que estaba destinada a aparcamiento del Hípico.

En este sentido, ha apuntado que los responsables del proyecto les han venido trasladando "que estaban dispuestos a hablar, pero que el acceso era el que era y era el que se iba a hacer". "Esperamos que recapaciten y lleven a cabo otro acceso, no lo que tienen proyectado", ha apostillado.

Rodríguez ha añadido que con ese objetivo la plataforma tiene "un calendario de actividades programadas", si bien ha confiado en "no tener que dar mucha continuidad" a esas iniciativas "y que antes se produzca un cambio de criterio".

Ha matizado, eso sí, que seguirán con su reivindicación "hasta conseguir que recapaciten", especialmente al considerar que los argumentos del Ejecutivo andaluz para mantener el acceso del tráfico por el vial del parque "no cuadran"."Como admitió la arquitecta recientemente en una visita, al final es una cuestión económica. No es otra cosa, dinero y voluntad política", ha recalcado, no sin defender que es posible salvar los desniveles que implicarían otros accesos.

En ello ha coincidido Javier Ramírez, de Ecologistas en Acción en Jaén, organización que ha "denunciado en la Fiscalía" esta actuación, "ya que la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura, no nos atiende ni paraliza la obra".

Tras incidir en que "no es nada inviable hacer una salida alternativa", ha subrayado que en el parque de la Alameda "está prohibido que pasen los vehículos". "Tiene la máxima protección, que es la protección integral, que es igual que la que tiene la Catedral", ha apostillado.

Ha añadido, además, que la Junta "no tiene ninguna autorización de Cultura" para "realizar lo que está haciendo ahora mismo". Por ello, en la citada denuncia ha trasladado que "básicamente están incumpliendo sus propias normas"."La Delegación de Cultura, que es la máxima responsable de proteger el patrimonio de Jaén y de Andalucía, está haciendo oídos sordos a lo que la gente estamos reclamando", ha manifestado el representante de Ecologistas en Acción.