Fue un buen título para una película más que original del genial Manuel Summers. ¡To er mundo é güeno! se estrenó en 1982. Incluía, por cierto, un pasaje sobre una supuesta pandemia, entre otras tramas grabadas con cámara oculta para evidenciar la inocencia del ser humano. Pero no, todo el mundo no es bueno. Las personas malas existen. La maldad habita entre nosotros, es muy posible que la tengamos cerca, a la misma vera de donde dormimos, trabajamos o pasamos ratos de ocio. Es posible que la corriente de buenismo dificulte la digestión de esta reflexión que no pretende el pesimismo, acaso el hiperrealismo.

El psiquiatra andaluz Luis Rojas-Marcos, premio Manuel Clavero en 2014, ha expresado estos días una verdad incontestable a cuenta de la invasión rusa de Ucrania. “Muchos piensan que quienes cometen atrocidades tienen que estar locos. La realidad es que no son producto de la locura, sino de la maldad. Rabiosamente insatisfechos, son sádicos, locuaces, expertos en la evasión y en el engaño e incapaces de sentir culpa. Matan y no sienten nada”. Putin es la maldad en estado puro y elevada a la máxima potencia, como hay una maldad a la que acaso se le podría denominar micromaldad que lastra la vida cotidiana de cualquiera. Nos empeñamos muchas veces en un lenguaje en exceso optimista y, por tanto, carente de rigor. Tal vez porque necesitamos un lubricante excesivo para las relaciones sociales, maquillar la realidad, autoengañarnos...

En las redes sociales, no siempre crispadas, hay elogios desmedidos que muchos interpretan como jovialidad, ganas de destacar lo positivo, acentuar lo favorable, pero que terminan por devaluar cualquier muestra de sano reconocimiento. Hay que huir de los que siempre definen a un recién conocido como una persona “encantadora” como del que abusa del término “hermano” para definir a un amigo. Incluso la palabra amigo es muy seria como para someterla a un manoseo pueril. Claro que los malos existen, como el fracaso, el aburrimiento y la rutina. Pero los motivadores nos venden continuamente la obligación de triunfar, vivir en un canapé continuo y afrontar cada mañana como una aventura.

Y llega el malvado y perverso Putin y nos obliga a presenciar la realidad más atroz. La versión más fiera de la barbarie que ahora truena en el Este nos recuerda, al menos, que este mundo no es solo injusto (aceptarlo es una prueba de madurez), sino un verdadero valle de lágrimas. Siempre mejor tener los pies en el suelo que fabricar realidades virtuales de las que, al final, se acaba saliendo por la vía de la expulsión. Don Luis ha hecho muy bien en recordarlo. Y no es ningún pesimista, al contrario.