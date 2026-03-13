El personal de las farmacias andaluzas sale a la calle para pedir un convenio "digno"

Los farmacéuticos asalariados, los técnicos y auxiliares de las farmacias están convocados para reclamar un "convenio colectivo digno" en una concentración que tendrá lugar en Sevilla el domingo, día 15 de marzo, a las 12:00. Es la primera vez que el colectivo que trabaja en las boticas se moviliza en una protesta y lo hace después de numerosas reuniones infructuosas con la patronal en la mesa de negociación. El personal de las farmacias de toda España, incluido el andaluz, reclama que la pérdida del poder adquisitivo acumulada sea reparada, que el incremento de horas anuales trabajadas sea compensado y que los turnos de los domingos y festivos tengan una remuneración justa.

Desde septiembre de 2024, la mesa negociadora del vigésimo sexto convenio colectivo del sector de las boticas, órgano en la que están representadas la patronal (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles) y los trabajadores (Federación de Farmacéuticos No Empresarios -Fefane-, UGT, CCOO y CIG), sigue sin tener avances significativos después de un año y medio de conversaciones. Todo va muy despacio, demasiado despacio. "La situación está bloqueada", zanja Zígor Etxabe, presidente de Asfas, asociación que aglutina a los boticarios andaluces y que forma parte de la federación nacional Fefane. La frustración de los boticarios asalariados, que trabajan bajo un convenio que expiró el 31 de diciembre de 2024, se materializa en un aviso: si el documento al que se ha comprometido a presentar la patronal no modifica su posición, los sindicatos llevarán el caso al órgano de conciliación laboral.

La oficina de farmacia es un género particular de empresa. La dispensación de medicamentos mediada por recetas médicas, un bien de primera necesidad sometido al control de la administración pública, hace de las boticas un modelo singular de negocio privado. Como los taxis o los estancos, las farmacias no tienen el poder de decisión en los precios de los productos que están financiados con los fondos públicos. Sí obtienen un margen en los productos de parafarmacia, es decir, en aquellos que no requieren de una receta facultativa: ciertas cremas, cosméticos, champús, suplementos vitamínicos, zarcillos y un largo etcétera. Ahí están las ganancias. Porque, si bien los medicamentos bajo prescripción médica no ajustan los precios al ritmo de la inflación, por poner un ejemplo, el margen de los productos de parafarmacia basta para que la facturación de las oficinas de farmacia haya ido aumentando a lo largo de los años, no así el salario de sus trabajadores, los farmacéuticos, técnicos y auxiliares, que han visto mermado el poder adquisitivo.

"Los trabajadores de las farmacias hemos perdido desde 2010 un seis por ciento de poder adquisitivo. Desde entonces, además, el número de horas anuales trabajadas ha crecido de un modo incesante año tras año", explica Zígor Etxabe, presidente de Asfas, representante de los boticarios asalariados. Al otro lado, la patronal, los propietarios de las farmacias, no ha atendido estas reclamaciones del personal. Tampoco otras, según cuenta Etxabe, como "que no se planteen los pluses para quienes trabajan los domingos y los festivos en las farmacias que abren todos los días del año o que el preaviso del cese sea de tres meses", señala el representante de los trabajadores andaluces. Son sólo algunas de las reclamaciones del colectivo que trabaja en las oficinas de farmacia.

De sanitario a dependiente de conveniencia

Las farmacias son un tipo particular de empresa. Tienen unos horarios mínimos por ser establecimientos de interés público. Sin embargo no hay un máximo. Las hay incluso que no cierren nunca. Para esas farmacias, que hacen uso de la libertad horaria de la que las dota la normativa, no existen los festivos. Todos son días laborables. El personal que trabaja en esas oficinas no se beneficia de los pluses de nocturnidad o festivos, salvo que el profesional esté contratado a propósito para esos turnos extraordinarios. Lo que piden estos boticarios asalariados es ver equiparados sus derechos a los del resto de los trabajadores sujetos al calendario laboral nacional. En una empresa que tiende a la liberación del horario, los salarios no compensan el sacrificio para asuntos como la conciliación familiar. Y el trabajador, defienden desde el sector de los boticarios no propietarios, se ve más como un "dependiente de convivencia que como un profesional sanitario". Y eso, en un contexto en el que la profesión está abocada a integrarse en la estructura sanitaria de la Atención Primaria.

Las disputas entre los dos sectores, propietarios y asalariados, son variadas. Lo demuestra la falta de acuerdo para el nuevo convenio colectivo, caducada en 2024. Las negociaciones, señala el presidente de Asfas, están encalladas. Los trabajadores disponen de un último recurso, según cuentan, que es ir al órgano de arbitraje, mediación y conciliación laboral. "El martes tuvimos la última reunión", indica Etxabe. "La patronal estuvo menos agresiva, quizá presionada por el anuncio de la movilización del domingo, pero la negociación sigue bloqueada por el salario, las horas anuales y los permisos. Son los puntos que encallan la negociación. La patronal se ha comprometido a mandar una propuesta y nos hemos comprometido a valorarla; luego decidiremos si vamos directamente a la conciliación. Porque llevamos ya casi un año y medio en esto".

Este domingo a las 12:00, en la Puerta de Jerez de Sevilla, están convocados los farmacéuticos no empresarios, técnicos y auxiliares andaluces que vean necesaria la reclamación de sus derechos laborales. Desde Asfas informan de que vendrán autobuses desde Huelva, Jaén, Córdoba o Cádiz. También se manifestarán ese mismo día los farmacéuticos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife.