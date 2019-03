Un perro se cuela en el colegio de El Rompido y muerde a un menor de tres años

Un perro de pequeño tamaño y no de raza potencialmente peligrosa se coló ayer a la hora del recreo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen de El Rompido, donde mordió a un menor de tres años en la mano derecha, produciéndole una “pequeña laceración entre la tercera y la cuarta articulación, dejándole marcados los colmillos de forma leve”, así como produjo rasgaduras en el pantalón de otro alumno.

Así lo señaló a Huelva Información la madre del primero de los menores, quien explicó que desde el centro le fue comunicado lo sucedido a las dos de la tarde, cuando fue a recoger a su hijo.

Igualmente señaló que agentes de la Policía Local de Cartaya se personaron en el colegio tras ser alertados por la dirección del mismo, comprobando que el can “carece de chip y de cualquier otro tipo de registro”, por lo que procedieron a sacarlo de las instalaciones del centro para dejarlo de nuevo en la calle, por lo que el perro “volvió a entrar, siendo entonces cuando mordió a mi hijo”, según su relato.

La madre acudió posteriormente a un centro de salud, donde su hijo fue atendido, y a interponer una denuncia por los hechos ante la Policía Local, así como ha lamentado que “no se haya activado ningún protocolo de actuación para estos casos, ni por parte de la propia Policía Local, ni del Ayuntamiento de Cartaya”. “Es más –ha añadido– desde la Policía Local me dijeron que no podían hacer nada porque no tienen medios para ello”.

El animal ha entrado en varias ocasiones en el centro escolar aunque ha sido desalojado otras tantas veces

Fuentes de la dirección del CEIP Virgen del Carmen han indicado a esta redacción que ya “ese mismo perro entró en el centro la pasada semana, pero logramos atarlo y sacarlo a la calle” y que ayer volvió a entrar en el horario del recreo, mordiendo a un alumno de forma leve y rasgándole el pantalón a otro.

La dirección del colegio ha relatado que lo primero que se hizo fue capturar y atar al perro, además de llamar a la Policía Local, personándose en el centro una patrulla que, tras comprobar que el perro “carece” de chip “se retiró, dejándolo en las dependencias del colegio”.

Dada la situación, prosigue, “lo soltamos en la calle y volvió a entrar, por lo que de nuevo lo atamos y llamamos a la Policía Local, desde donde se nos dijo que no cuentan con ninguna empresa que gestione la recogida del animal, remitiéndonos a que nos pusiésemos en contacto con una para buscar nosotros una solución al problema”.