La peor alimentación y la sedentarización elevan los casos de diabetes en los niños andaluces

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec) ha indicado una "preocupación creciente" por el aumento de la diabetes -especialmente la de tipo 2 en la población infantil y adolescente en la comunidad, una enfermedad que afecta a cerca de dos de cada mil menores.

Según ha explicado este viernes la coordinadora del grupo de trabajo de Diabetes de Asanec, Mercedes Terrero, "la diabetes de tipo 1 sigue siendo la forma más frecuente en la infancia pero preocupa el crecimiento de casos de diabetes de tipo 2 en adolescentes con obesidad y hábitos de vida poco saludables, algo que hace unos años era anecdótico".

Desde la asociación de enfermeros apuntan a una menor actividad física, el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas y las dificultades sociales y económicas para mantener una dieta equilibrada como los factores principales que provocan esta tendencia ascendente de la enfermedad en los niños y adolescentes andaluces. "En el caso de la diabetes de tipo 1, hablamos de una enfermedad autoinmune que no está relacionada con la dieta, pero su control sí depende de unos hábitos saludables", ha recordado Terrero.

Asanec ha mostrado su apoyo a la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que limita los alimentos que superen determinado número de nutrientes con alto contenido en sal, grasas y azúcares. Una medida que se enmarca en el Plan Estratégico Nacional para la reducción de la obesidad infantil 2022-2030.

"Al igual que las enfermeras de familia y comunitarias tienen un papel esencial para detectar riesgos y trabajar en red con colegios, pediatras y hospitales", resulta "vital" que la Administración sanitaria garantice programas que promuevan la salud en las escuelas, "con acceso a alimentos saludables en comedores y creando entornos escolares seguros", ha señalado la asociación andaluza en una nota publicada por Europa Press.

Asanec ha destacado el papel de la enfermera especialista familiar y comunitaria, presente en atención primaria, y de la figura emergente de la enfermera escolar, como "referente clave" para acompañar a familias y centros educativos.

La diabetes en la infancia no solo afecta a la salud y la calidad de vida de los menores y sus familias, sino que también compromete la sostenibilidad del sistema sanitario. "Si un niño no logra un buen control, puede desarrollar complicaciones crónicas en edades muy tempranas, con un gran coste personal y social", ha subrayado.

Terrero ha recordado finalmente que el control de la diabetes infantil y juvenil "ha mejorado gracias a las nuevas tecnologías-sensores de glucosa, bombas de insulina y aplicaciones móviles-", aunque ha matizado que "sigue siendo imprescindible el apoyo continuo a familias y docentes con protocolos claros de actuación".

Asanec promueve actividades de sensibilización y formación en centros de salud y escolares, y al mismo tiempo reclama a las administraciones un mayor compromiso. "Es necesario reforzar la Atención Primaria, apostar por la educación para la salud en la escuela y facilitar el acceso a entornos y comedores saludables", ha señalado Terrero.