La pensión de un jubilado andaluz es un 11% inferior a la media de España

Un grupo de jubilados departe en una tertulia en un bar de Cádiz.

Una persona jubilada en Andalucía recibe una prestación mensual de 1.336 euros. Esta media, que supone una cuota un 4,6% más elevada que hace un año, es inferior a los 1.507 euros al mes que percibe una persona jubilada en el conjunto de las comunidades autónomas. La diferencia de 171 euros supone un 11% menos del andaluz en relación al español promedio.

La pensión de jubilación, que representa el 59% del total de las pensiones, es la de mayor importe y ha subido en 372,5 euros desde 2018, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, la Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 1.702.889 pensiones a aproximadamente 1.547.678 andaluces, con un importe medio del sistema que se sitúa en los 1.178 euros mensuales frente a la media de España de 1.312 euros, y supone un 4,7% más que hace un año.

En cuanto al resto de los pagos, la pensión de incapacidad permanente, de la que son beneficiarios 220.814 andaluces, ha ascendido a 1.122 euros, mientras que la de viudedad se ha situado en los 867 euros, que han cobrado 394.895 pensionistas, informa Efe.

Un total de 69.225 personas han recibido la de orfandad (498 euros) y 12.629 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 744 euros.

Del total de pensiones abonadas en Andalucía, a 198.820 se les aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

En todo el país, la nómina de agosto asciende a 13.620,9 millones de euros, con 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema alcanza los 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5 % respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4 % más alta que hace un año.