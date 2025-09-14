Pedro Sánchez anuncia que dará de baja más de 16.700 pisos turísticos en Andalucía

El Gobierno de España eliminará este lunes 16.740 pisos turísticos ilegales que se anunciaban en plataformas como Booking o Airbnb. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aprovechado un mitin en Málaga este domingo para hacer el anuncio de que el Ministerio de Vivienda ha detectado esa cantidad de pisos que habían solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no cumplen con los requisitos para ello. Ahora deberán ser las plataformas las que procedan a su retirada, por lo que de operar, deberán hacerlo sin anunciarse online.

El presidente del Gobierno ha anunciado que las retirarán "para que pasen a ser alquileres sociales". Aunque no hay nignuna garantía de que estos vayan a pasar al mercado de larga temporada. Durante el evento, en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, el también secretario general de los socialistas ha destacado que Málaga es uno de los puntos donde más problemas generan las viviendas turísticas.

Antes ha visitado una promoción de 536 VPO que se están levantando en las proximidades del lugar donde se ha celebrado el evento. La misma, restringida a gráficos y que ha servido para justificar la visita presidencial, ha levantado la polvareda. Los socialistas se han adjudicado el mérito de la obra. La consejera de Fomento de la Junta, ha respondido que esta se beneficia de fondos europeos y que es una de las promociones del Gobierno de Juanma Moreno.

Por provincias, Málaga es la que más bajas tendrá: 8.014. Cabe recordar que según el INE son más de 44.000 las que venían operando. En Cádiz, se darán de baja 2.849 anuncios; en Sevilla, 2.533; en Granada, 1.250; en Almería, 851; en Huelva, 556; en Córdoba, 503, y en Jaén, 184.

Sevilla capital es la ciudad donde más anuncios deberán ser retirados, con 2.289; tras ella, Marbella, con 1.802; Málaga capital, con 1.471; Benalmádena, 926, y Fuengirola, 686. En el resto de capitales destacan Granada, con 620 anuncios que deben retirarse o Cádiz, con 403.

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.