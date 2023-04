Pedro Sánchez en Doñana: "La multa la vamos a tener que pagar todos los españoles" por la reforma de los regadíos

Pedro Sánchez ha estado en Doñana este mediodía para advertir a la Junta de Andalucía las consecuencias de aprobar la reforma de los regadíos en la Corona Norte: Bruselas pondrá "una multa que tendremos que pagar todos los españoles".

La comparecencia del presidente del Gobierno en la Estación Biológica vienen al hilo del escrito con el que la Comisión Europea ha recordado a España que el proyecto de ley "podría contravenir la legislación medioambiental europea". "Ya no es el coste económico que puede suponer sino el coste inasumible en términos medioambientales para Doñana", ha apuntado Sánchez.

El presidente ha destacado lo que considera un "posicionamiento tajante de la Comisión Europea" frente a un proyecto de ley "que contraviene la legislación europea, las sentencias europeas y las alarmas de la ciencia". "El negacionismo, la soberbia y hacer caso omiso a la Comisión Europea no va a salvar Doñana", en referencia al "intento de atropello de PP y Vox" en el Parlamento andaluz.

En su comparecencia ante los periodistas, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y por el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, Pedro Sánchez ha empezado destacando "el tesoro de la biodiversidad" que es Doñana, "uno de los principales del mundo", invitando a los españoles a conocerlo. Y ha reiterado por ello el "compromiso del Gobierno con su restauración y recuperación".

"Si el sentido común y la legislación dicen que no" a esta ampliación de los regadíos, "no hay excusa para no abandonar esta postura soberbia, para frenar este atropello", ha insistido.

Sánchez también se ha referido al "coste electoral" que dice el PP está dispuesto a asumir con esta reforma. "Esto no va de coste electoral sino del legado que nos han dejado a los onubenses y los andaluces y todos los españoles. No hay razón que legitime a un Gobierno con mandato de cuatro años para poner en juego un patrimonio de siglos".

Seguirá ampliación.