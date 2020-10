Córdoba abre sus patios en octubre

Llega el mes del otoño y en Córdoba arranca, hasta el 18 de octubre, el Festival de los Patios. El inicio de esta costumbre de abolengo -donde destaca el color y la belleza- viene marcado por la crisis sanitaria del coronavirus que ya postergó la celebración original en el mes de mayo. De esta manera, se cambia el Festival Flora de octubre por la visita a los recintos de siempre, aunque con una luz más tenue y la temperatura más suave.

Los propietarios de los patios, no obstante, a pesar de que el calendario no acompaña, han preparado de manera individual sus espacios para luzcan y enamoren a los visitantes, que contarán con 50 patios divididos en seis rutas -clasificados dentro de las modalidades de Arquitectura Moderna y Arquitectura Antigua, así como otros dos recintos que participan dentro de la categoría de Patios Institucionales y emblemáticos-, que abrirán de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. Los viernes y sábados, no obstante, el cierre será a las 21:00.

Parte de los patios fuera de concurso tienen un horario especial y/o restringido especificado en las fichas de descripción de cada patio accesibles a través del mapa interactivo.

Los turistas echarán de menos algunas plantas que en esta época del año no florecen, pero el color y la emoción ante estos vergeles conquistarán sin duda al respetable.

Novedades en los Patios de Córdoba 2020

La limitación del aforo y la insistencia y obligación en el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene (con el gel hidroalcohólico proporcionado por Sadeco, empresa municipal de saneamiento de Córdoba, que también se encargará de la desinfección de las calles) marcará un festival atípico.

Los visitante podrán pasear por los patios un máximo de 15 minutos, teniendo en todo momento la mascarilla puesta.

Además, haciendo uso de las nuevas tecnologías, durante las franjas horarias concurridas o muy concurridas, unas alertas aparecerán en la web en tiempo real, definiendo qué rutas están afectadas. De hecho, también podemos mantenernos al corriente contactando a través del twitter y facebook.

La visita a los Patios de Córdoba es libre y gratuita, por lo que no serán necesarios pases especiales ni reservas de ningún tipo.

Recomendaciones para la visita