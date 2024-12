El Parlamento aprueba hoy el Presupuesto de la Junta para 2025

El Parlamento de Andalucía aprobará hoy el Presupuesto de la Junta para 2025, el tercero de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, tras un largo debate final que se extendió durante toda la jornada de ayer y que concluirá con la votación este mediodía, una vez que se terminen de debatir las diferentes secciones que componen esta ley y cuyo análisis final se inició en la mañana de este miércoles.

Las cuentas de la administración andaluza ascienden a 48.836,3 millones de euros, un 4,4% más que el año anterior y la mayor parte de estos fondos irán destinados a Sanidad, Dependencia y Educación, que son las partidas que más suben. Los 986,4 millones de euros más destinados a la Sanidad se van a centrar, sobre todo, en ampliar la plantilla estructural del SAS. Se trata de 2.382 efectivos del incremento aprobado este mismo año por el Consejo de Gobierno más los 1.275 del proceso de estabilización, ambos incorporados ya a las cuentas andaluzas, así como los 3.175 refuerzos asistenciales Covid que se suman a la plantilla y 157 nuevas plazas MIR. Es decir, el sistema sanitario público andaluz gana 7.000 profesionales entre este final de año y el próximo ejercicio y, en total, el SAS tendrá una plantilla de 115.406 profesionales. La otra gran preocupación de los andaluces, el sistema de la Dependencia, cuenta este año con 386 millones de euros más que el año anterior hasta llegar a los 2.331 millones de euros, un incremento del 18,8%.

La Ley de Presupuestos prevé volver a reducir las cifras del paro y reducir la tasa de desempleo medio punto hasta el 15,5%. Esto supondría la creación de 72.000 empleos, según los cálculos del Gobierno andaluz, en una previsión que consideran "prudente".

Las enmiendas

A pesar de la mayoría absoluta del PP, se van a aprobar enmiendas a las cuentas de todos los grupos de la cámara por valor de unos 70 millones de euros en total. Vox es la formación que ha logrado incorporar más enmiendas al texto del Presupuesto, con 23 por un importe de 25 millones de euros; desde el PSOE se incorporan cambios por 3,5 millones de euros; mientras que a Por Andalucía se le van a aceptar enmiendas por valor de 1,8 millones de euros. Adelante Andalucía se salió la semana pasada de la negociación que estaba manteniendo con el PP.

El portavoz del PP, Toni Martín defendía que Andalucía va a contar con una "buenas" cuentas en 2025, las que necesita, y que se han elaborado pensando sólo en los andaluces, "sin el más mínimo chantaje de nadie". "Aquí no hay que quitarle la deuda a nadie para que te vote los presupuestos o te mantenga en el sillón". Una valoración que no compartía el diputado del PSOE Gaspar Llanes quien consideró que la Junta ha planteado unos "malos" presupuestos, por sus antecedentes, por las formas y por los contenidos. "Más allá de fanfarrias hay que ponerse a trabajar en beneficio de los andaluces", ha dicho al Gobierno autonómico, recalcando que los presupuestos para 2025 "no son creíbles" y hemos pasado "de la desesperanza a una profunda decepción". Llanes ha considerado que el Ejecutivo andaluz tiene explicar por qué Andalucía "se queda atrás en todos los indicadores económicos y sociales", porque pone de manifiesto que sus políticas y soluciones "funcionan".

En representación de Vox, la diputada Cristina Jiménez aseguraba, tras precisar que "estamos contra todo lo que funciona mal", que su grupo parlamentario "ha focalizado su esfuerzo en presentar un conjunto de enmiendas que realmente supongan aliviar el bolsillo de los andaluces", por cuanto ha esgrimido que "Vox es el único grupo parlamentario que no quiere subirle los impuestos a los andaluces". "Nos gustaría no tener que recordarle que Andalucía tiene los pueblos más pobres de España, los barrios más pobres de España".

Desde Por Andalucía Inma Nieto auguraba que estas cuentas están "abocadas nuevamente a fracasar" porque "dan continuidad a unas políticas que están debilitando a servicios públicos y deteriorando cuestiones claves para la mayoría social", así como que están generando "sufrimiento" a la sociedad e "insisten en un camino que no ayuda a combatir la desigualdad". Desde Adelante Andalucía, Maribel Mora los calificaba como "un robo para familias trabajadoras, para sanidad, educación o dependencia", y un regalo "para especuladores de la empresa privada".