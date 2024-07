El Parlamento de Andalucía debate la ley de tasa turística siete meses después

El Parlamento de Andalucía llevará al pleno que tendrá lugar el próximo miércoles, la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Adelante Andalucía para implantar en la comunidad autónoma el impuesto de estancias turísticas, conocido como tasa turística. La iniciativa fue registrada en la Cámara andaluza el pasado mes de diciembre.

Hay que recordar que la proposición establecía el pago de una cantidad por cada día de alojamiento y viajero, que oscilaba entre un euro al día para los hoteles de una estrella, a los cinco que debarán abonar diariamente aquellos que se alojan en establecimientos de cinco estrellas. También se plantea pagos para hostales, pensiones, albergues (0,75 euros al día por persona), embarcaciones de crucero (5 euros diarios), campings (2) y apartamentos turísticos (3).

La iniciativa señala que "los fondos recaudados serán distribuidos entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos al 50% en función de lo recaudado en cada municipio" e irán destinados a "políticas contra la emergencia climática" y "construcción de viviendas públicas".

No obstante, no parece que la ley vaya a salir aprobada, toda vez que desde la Junta de Andalucía, en especial, su consejero de Turismo, Arturo Bernal, se ha manifestado abiertamente en contra de la implantación de dicha tasa, por entender que la misma aumentaría la presión fiscal en la comunidad autónoma. No obstante, la posición del Consejo de Gobierno no parece tan monolítica y hay voces que no lo verían con malos ojos.

La toma en consideración llega después de siete meses desde que fuera presentada y días después de sendas manifestaciones en Málaga y Cádiz en contra de la excesiva presión turística en el centro de algunas ciudades. Además, hay que recardar que alcaldes entre los que se encuentran los de Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, se han manifestado abiertamente en favor de implantar esa tasa turística. Todos ellos pertenecen al mismo partido que gobierna en la Junta.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, había pedido en numerosas ocasiones elevar al Pleno del Parlamento para su debate de toma en consideración la proposición de ley que esta formaciónregistró para implantar una tasa turística en Andalucía, y llamó la atención acerca de que el Consejo de Gobierno "ha omitido posicionarse" al respecto de esta iniciativa y no ha elaborado el habitual informe para aclarar si está a favor o en contra de este proyecto.

Según el artículo 124 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, "transcurridos quince días sin que el Consejo de Gobierno hubiera negado expresa y motivadamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno parea su toma en consideración". Hay que recordar que la medida fue registrada en la Cámara andaluza el pasado 27 de diciembre.

El portavoz de Adelante recordaba que, con la tasa turística que plantea su grupo "se podrían recaudar más de 180 millones de euros al año para dedicarlo a vivienda pública, a compensar los efectos climáticos y ambientales de un turismo masivo, y para que el derecho a vivir en una ciudad cómodamente por parte de los vecinos sea una realidad más cercana". "Creemos que es algo de sentido común que está defendiendo todo el mundo, y que defiende también el Partido Popular", señalaba García.

Rechazo del consejero

En el otro lado de la balanza, el pasado mes de mayo, el consejero de Turismo hacía pública una encuesta encargada por su departamento en la que se llegaba a la conclusión de que "sólo el 16% de los residentes en Andalucía apoyaría la aplicación de una tasa turística y únicamente uno de cada tres apuesta por limitar la oferta de viviendas turísticas".

El estudio sobre la percepción de los residentes del turismo en Andalucía, muestra un rotundo apoyo a esta actividad, ya que un 91% considera que tiene "un efecto positivo o muy positivo" para la economía y el empleo. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha expuesto los resultados de esta encuesta como una "realidad" frente a "los relatos", "historias sin fundamento", "demagogia" o la "leyenda negra" del turismo que mantienen "algunos grupos políticos".

El estudio se ha realizado en 32 municipios, entre ellos las ocho capitales andaluzas y otras localidades del litoral y del interior. Los datos reflejan que asuntos de actualidad como la imposición de una tasa turística o la limitación de los pisos turísticos "no son temas relevantes para la ciudadanía", ha subrayado el consejero.

Sobre la tasa, ha asegurado que la Junta quiere "el mejor modelo", por lo que si los empresarios y las ciudades se ponen de acuerdo en imponerla, buscarán "la mejor fórmula para hacerlo"; pero si se concluye que no es necesaria, se buscará "la mejor forma de dotar a los ayuntamientos de la liquidez necesaria". El objetivo es que en la primera quincena de mayo se produzca la reunión entre los empresarios del sector y los municipios.