El padre de Julen: “Me da fuerzas saber que voy a ver a mi hijo con vida”

“Lo único que me da fuerzas es que voy a ver a mi hijo con vida”. Así se ha pronunciado esta mañana el padre de Julen, al que se le busca desde el domingo en un pozo de 107 metros de profundidad después de que según su familia sufriera una caída. El progenitor se ha mostrado esperanzado en encontrar a su hijo, una vez que los equipos de rescate han comenzado a excavar uno de los túneles para llegar hasta el pequeño de 2 años.

Pero eso sí, el hombre, que ha comparecido este miércoles ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, ha pedido que "no paremos hasta sacar a mi hijo de donde está". "Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí", ha asegurado.

Ha agradecido a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil, apuntando que "nunca he puesto queja con ellos, si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento". "Estoy viendo un poco de luz y están avanzando", ha manifestado.

La evidencia de que los restos biológicos hallados entre la tierra extraída del pozo de Totalán son del pequeño Julen afianza a los equipos de rescate en las tareas de extracción de este material sólido. "Seguimos con las tareas de extracción porque sabemos que puede estar cerca, una vez que hemos encontrado el resto biológico", que ha sido cotejado con ADN de la familia y del propio menor, ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

La evidencia de que los restos biológicos pertenecen al niño afianza las tareas de extracción del material sólido

El material se ha cotejado con el ADN de los padres y del biberón del menor, de dos años, por lo que hay una "evidencia científica de que el menor está allí", ha señalado Gámez, quien ha añadido que "es probable que sean cabellos".

A este respecto, ha dicho que la confirmación de que hay restos biológicos del niño les ha llegado mediante un "adelanto verbal" de un informe que aún no disponen por escrito. Los trabajos de extracción de tierra continúan en el pozo en el que cayó Julen el pasado domingo, a la vez que se prepara la plataforma necesaria para iniciar la excavación de la galería de acceso lateral.