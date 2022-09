El padre de Marta sobre Griñán: "El tiempo nos pone a cada uno en su circo"

El padre de Marta, Antonio del Castillo, se ha referido este viernes en las redes sociales a la condena al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, quien hace 13 años criticó que la familia estaba haciendo un "circo" tras el asesinato de su hija, y en un duro mensaje afirma que "el tiempo nos pone a cada uno en su circo, unos por buscar a una hija y otros por llenar los bolsillos de los amigos".

El padre ha reaccionado de esta forma a la presentación por parte de la familia de Griñán de la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia, alegando "expresamente en razones de humanidad y equidad", al considerar que, "desde el total respeto a las instituciones", existen "argumentos" para la concesión de esta medida de gracia que evita la entrada en prisión del ex presidente de la Junta, condenado a seis años de cárcel por la concesión de las ayudas de los ERE.

La polémica surgió en mayo de 2009, tan sólo unos meses después del asesinato de Marta del Castillo, cuando el ex presidente de la Junta afirmó que la familia de Marta estaba haciendo "un circo", porque "no se puede juzgar ni legislar en caliente". Griñán hizo referencia a una dolorosa experiencia personal para compararse con la familia de la joven. "Mire, la semana pasada en la Audiencia Nacional se juzgó al que había asesinado a mi tío, el hermano pequeño de mi madre, el magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez, y la familia no hizo ningún circo", en alusión al juicio por un atentado de ETA en 1997, y añadió que "aunque vi a mi madre muy emocionada, lo que tenemos muy claro todos es que nosotros somos víctimas y no podemos ser ni jueces ni legisladores".

No es la primera vez que el padre de Marta se refiere al caso de los ERE, cuando se conoció el fallo del Tribunal Supremo que ratificaba la condena de los ex presidentes de la Junta y de otros ex altos cargos. Antonio del Castillo dijo entonces que "si el gobierno y el presidente no creen en la justicia ni en el Tribunal Supremo, qué motivación tengo yo para hacerlo".

Si el gobierno y el presidente no creen en la justicia ni en el Tribunal Supremo, que motivación tengo yo para hacerlo. pic.twitter.com/BcTXyPpPE7 — Antonio del Castillo (@kastillo62) July 28, 2022

El padre de Marta adjuntaba a este mensaje una foto de Chaves y Griñán.