Ouigo explica el cambio de la problemática catenaria en el tramo entre Andalucía y Madrid de "insuficiente": "Es necesario invertir más"

La directora general de Ouigo en España, Hélène Valenzuela, ha defendido que las incidencias que se dan en la red ferroviaria en España son "inéditas e inaceptables" y cree que la respuesta de Adif está siendo "insuficiente". La directiva se ha referido así, durante un foro en la capital de España, a la última incidencia que tuvo lugar el pasado lunes en la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, cuando uno de sus trenes provocó que otros trenes del resto de operadores se parasen detrás y saturaran la catenaria, que acabó rompiéndose.

"Yo no le quiero restar importancia y quiero también tener empatía con la gente que se quedó bloqueada. Es verdad que ha habido una serie de crisis y que es una situación inédita e inaceptable, desde el punto de vista del ciudadano y de los operadores", ha señalado.

Valenzuela ha empezado su intervención diciendo que "no le quiere restar importancia" al asunto, tras las palabras del director general adjunto a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de Renfe, Sergio Bueno, quien ha puesto en contraste que la incidencia del pasado lunes afectó a 21.000 pasajeros, tan solo el 1,4% de los 1,5 millones de viajeros que mueve Renfe cada día.

"Quiero lanzar un cierto mensaje de prudencia, de serenidad, de análisis. Es interesante que los operadores hablemos, que el administrador de infraestructuras (Adif) opine, y habrá un debate sereno, pero no se puede traslucir de los incidentes puntuales que venimos viviendo, una situación caótica por parte del sector y por parte de ninguno de los operadores que nos vemos concernidos por ello", ha aclarado.

No obstante, el representante de Renfe también ha sido crítico con la situación, al decir que estos problemas en la red se dan "con más recurrencia de la que les gustaría como operador incumbente", al mismo tiempo que ha lamentado la "lentitud" de las inversiones o las "dificultades" que cree que se dan en las cabeceras de las líneas y en las estaciones.

Respecto a la respuesta que dio Adif a la incidencia en la línea Madrid-Andalucía, que modificará un punto de la catenaria para evitar que ocurra otro problema así, Hélène Valenzuela, cree que fue "insuficiente" y reclama más inversiones.

"Adif ha identificado un punto débil en la catenaria en el que va a invertir para modificar el diseño. Esto está muy bien, pero no es suficiente. No es suficiente en cuanto a volumen de inversión. No podemos esperar que pasen los problemas. Hay que ir a un mantenimiento mucho más preventivo y no correctivo", ha argumentado, añadiendo que el uso de las vías por habitante en España es todavía la mitad que en Francia, descartando así que la red esté saturada.

Valenzuela ha defendido que Ouigo ha propuesto hasta en ocho ocasiones, desde 2022, pasar a un sistema de monitorización de la catenaria y de los trenes, una tecnología que existe en el Reino Unido y en Italia, y que se está implementando en Francia, para facilitar la supervisión de la red.

"No podemos asumir este desgaste de la imagen de la alta velocidad española, porque esto es marca España. Y tenemos que hacer algo", ha sentenciado Valenzuela, recordando que la compañía prevé este año una oferta de 8,4 millones de plazas, con las que alcanzar por primera vez la rentabilidad.