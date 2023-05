Así penalizan las faltas de ortografía en las oposiciones a profesor en Andalucía: Del indulto al primer error a suspender con un cero

Un cero redondo. A esto se arriesgan los que cometan diez o más faltas de ortografía en el examen de las oposiciones al docente previstas para este verano en Andalucía. Eso sí, esta penalización, rotunda, queda limitada a quienes se examinen de Lengua Castellana y Literatura. En el resto de especialidades convocadas existen unos criterios diferenciados, según las instrucciones hechas públicas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Miles de opositores se enfrentan en estas semanas a las últimas jornadas de estudio intensivo antes de la primera prueba de las oposiciones a docente, que se realizarán el próximo 18 de junio en todas las provincias andaluzas. Hincar codos es requisito indispensable para optar a una de las 6.043 plazas en liza en esta convocatoria de 2023. Eso y cuidar de forma exquisita la expresión escrita y no cometer faltas de ortografía. Un error puede resultar fatal en estas oposiciones, donde hay un promedio de seis candidatos inscritos por plaza según la ratio calculada por el sindicato CSIF.

Criterios por especialidades

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho pública la determinación de los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de los mismos. La cuestión se dirime por especialidades, y cada una tiene sus especificaciones. Ya se ha indicado que aquellos que opositen a una plaza de profesor de instituto de Lengua y Literatura -con 502 plazas y casi 3.000 aspirantes- pueden irse con un rosco a su casa en el caso de cometer diez o más faltas de ortografía. En esta misma especialidad se señala que cada tres tildes mal puestas el examinado perderá 0,2 puntos. Si el error es en una grafía se pierde 0,2 puntos. Si el error es recurrente, se repite en la misma palabra, se considerará una única falta de ortografía.

En la especialidad de Equipos Electrónicos se penalizará con 0,2 puntos cada falta. Eso sí, hay un tope. El máximo que puede perder el opositor por este motivo son dos puntos. Se considerará además falta de ortografía tres tildes no escritas (en Lengua Castellana la norma es más rígida) y se penalizará desde la primera falta ortográfica. Eso no es igual en todas las especialidades. En Procesos de la Industria Alimentaria la primera falta merece el indulto y no se tendrá en cuenta. Eso sí, en esta especialidad repetir una falta de ortografía si computa y el opositor pierde 0,1 puntos si se reitera en el error.

Tampoco se sancionarán las dos primeras faltas en Procesos de Gestión Administrativa. A partir de la tercera y hasta la sexta se puede perder entre un punto -si es por tildar inadecuadamente- y punto y medio, en el caso de otras faltas.

Los errores se penalizan más en el caso de Asesoría y Procesos de Imagen Industrial. Hasta 0,25 puntos menos arriesga quien le dé una patada a la ortografía. Las tildes se considerarán en esta especialidad falta tanto por omisión como por uso indebido y las equivocaciones en los signos de puntuación supondrán una merma en la nota de 0,2.

En Tecnología las tildes cotizan menos que el resto de errores ortográficos. Si un acento ortográfico mal puesto supone perder 0,1, el resto de faltas se penalizan con 0,2. En Geografía e Historia -con más de 4.600 aspirantes y 631 plazas en juego- quien no cuide la ortografía se arriesga a perder como máximo un punto en la calificación final. Se puede rebajar la nota 0,5 puntos en errores relacionados con la g y la j, la confusión entre b y v, las h y las mayúsculas. En cuanto a las virgulillas, se descontará 0,25 su ausencia "que no se señalen de forma reiterada", indican las instrucciones de la Consejería. Además, en Filosofía se puntualiza que se descartan las faltas de ortografía que "se perciba claramente" que han sido erratas involuntarias.