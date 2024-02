Una juez ordena mantener el listado de plazas de una oposición de Anestesiología previo a la corr

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número once de Sevilla ha aceptado la medida cautelar de suspender la ejecución de la corrección de errores publicada en el BOJA en enero de 2023 respecto a las plazas del concurso-oposición de facultativo/a especialista en Anestesiología y Reanimación promovido entonces por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), "manteniéndose, en todo caso, el listado presentado en registro con respecto a las 248 plazas publicadas en la resolución de 22 diciembre de 2022".

En el auto, dicha instancia aborda las medidas cautelares pedidas por una empleada del SAS en su litigio contra la corrección de errores de la resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de facultativo/a especialista en Anestesiología y Reanimación, un procedimiento promovido en 2023.

La empleada pedía la medida cautelar de mantenerse en el puesto de trabajo que está desempeñando en la actualidad y la suspensión de la ejecución de la citada resolución de corrección de errores publicada en el BOJA en enero de 2023, manteniendo el listado presentado en registro con respecto a las 248 plazas publicadas en la resolución de 22 diciembre de 2022, según su petición de medidas provisionales."Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, no habiendo opuesto la Administración demandada motivo alguno de oposición y no constando cual sea el gravamen que la suspensión supondría para los intereses públicos y generales, toda vez que la corrección de errores se limita a reducir el número de plazas vacantes inicialmente ofertadas, sin determinar los motivos de reservar esas plazas, por lo que no puede cuestionarse la conveniencia de cubrir unas plazas u otras, más aun cuando se trata de mantener a la recurrente en una plaza que ya venía ocupando precisamente por estar vacante, por lo que no se acredita interés general o público que se vea perjudicado", señala el juzgado.

Agrega la instancia judicial que "la suspensión no consta que cause perjuicios a terceros, en tanto no se acredita que tales plazas sacadas de la convocatoria hayan sido ofertadas o cubiertas", con lo que el juzgado accede a la medida cautelar de mantener a la empleada en el puesto de trabajo que está desempeñando en la actualidad y suspender la ejecución de la corrección de errores publicada en el BOJA en enero de 2023, "manteniéndose, en todo caso, el listado presentado en registro con respecto a las 248 plazas publicadas en la resolución de 22 diciembre de 2022".